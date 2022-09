Stiri pe aceeasi tema

- Gloria Buzau obține o victorie foarte importanta in campionatul Ligii secunde, dupa 2-1 cu Dinamo București, intr-un meci cu atmosfera in tribune de Liga I, avand in vedere ca au fost prezenți mii de buzoieni și o galerie numeroasa a cainilor roșii. Audiența buzoiana a amuțit in minutul 2 al partidei,…

- FK Miercurea Ciuc a invins, duminica, pe teren propriu, cu 3-0, pe CS Minaur Baia Mare, in ultimul meci din cea de-a 6-a etapa a Ligii secunde fotbal. In urma acestei victorii, harghitenii au urcat pe locul V, acumuland 12 puncte. In primele jocuri ale rundei, disputate vineri și sambata, s-au consemnat…

- Dupa doua runde consecutive fara victorie, Gloria Buzau revine in top 6 dupa ce a caștigat pe teren propriu, luni, 5 septembrie 2022, scor 2-1(1-0), cu CS Dumbravița, in etapa a 5-a din Liga 2. Elevii lui Cristi Pustai au condus cu 1-0 dupa primele 45 de minute, grație golului reușit de Trebotic in…

- Ieri, in ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii secunde, Gloria Buzau a invins-o pe CSC Dumbravița, cu scorul de 2-1. Pentru echipa din Crang, au marcat Trebotic (minutul 25) și Vali Alexandru, din penalti (minutul 57), iar pentru oaspeți a inscris Ungureanu, tot din penalti (minutul 63). Din minutul…

- Gloria Buzau a suferit prima infrangere in campionatul Ligii secunde la fotbal. Elevii lui Cristi Pustai au pierdut in deplasarea de ieri de la Miercurea Ciuc. A fost 3 la 2 pentru Csickszereda, intr-un meci in care echipa din Crang a fost condusa cu 2 la 0 inca din primele 20 de minute ale jocului.…

- Gloria Buzau a suferit primul semi-eșec, in etapa a treia a Ligii secunde la fotbal, dupa ce, in primele doua etape, a luat toate cele șase puncte puse in joc. Lipsa de atitudine a jucatorilor antrenați de Cristi Pustai și-a spus cuvantul, in fața locr fiind adversari motivați sa nu piarda in deplasarea…

- Echipa de fotbal Unirea Constanta debuteaza sambata, 6 august, in editia 2022 2023 a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Politehnica Timisoara. Partida se va juca pe stadionul "Stiintaldquo; din orasul de pe Bega. In perioada de pregatire, Unirea a sustinut patru partide de verificare,…