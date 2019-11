De la 1 decembrie, firma Braicata pierde dreptul de operare in cea mai mare parte a municipiului Brașov, ramanand doar cu platformele de gunoi menajer din cartierul Noua. Avand in vedere situațiile constatate in ultima perioada la platformele și zonele de case din cartierele operate de aceasta firma, primarul a dispus astazi redimensionarea activitații firmei in funcție de resursele materiale și umane pe care le poate asigura. Astfel, la contractul de colectare a deșeurilor de la populație (contract incheiat pe perioada determinata, pana la finalizarea procedurii de licitație pentru concesionarea…