Stiri pe aceeasi tema

- Am lecturat atent zilele trecute cartea lui Corvin Lupu intitulata “Tradarea Securitații in decembrie 1989\”\” (Editura Paul Editions), pe langa situații știute sau reamintite, autorul descrie, bazat pe documente sau marturii confirmate, felul in care cateva zeci de mii de agenți sovietici au sprijinit…

- Cooperativa agricola „Pastravul din Țara Ta”, din Șugag lanseaza oficial prima sa ferma piscicola pe lacul Oașa, al doilea cel mai mare lac artificial din Romania, care va livra exclusiv in magazinele Carrefour pastrav proaspat. Situata la altitudinea de 1.400 de metri in Munții Șureanu, la limita…

- FOTO | S-a deschis prima ferma piscicola pe lacul Oașa: Cum a luat naștere investiția de doua milioane de euro FOTO | S-a deschis prima ferma piscicola pe lacul Oașa: Cum a luat naștere investiția de doua milioane de euro Cooperativa agricola Pastravul din Țara Ta lanseaza oficial prima sa ferma piscicola…

- Intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul“, istoricul și scriitorul Stelian Tanase vorbește despre doua momente importante atat pentru istoria noastra, cat și pentru cea internaționala: 1968 și 23 August 1944.

- Statul roman vrea (din nou) sa construiasca o hidrocentrala cu acumulare și pompaj la Tarnița-Lapustești (județul Cluj), reluand unul dintre ultimele proiecte gigantice ale regimului Ceaușescu. Ar trebui sa aiba o putere instalata de 1GW, dar și un...

- In ciuda popularitații sale datorate prețului accesibil și lipsei de oase, peștele Pangasius, cunoscut și drept Basa, ar purta, potrivit mai multor cercetari, o serie de riscuri pentru sanatate. Pescuit intr-unul dintre cele mai poluate rauri din lume, respectiv Mekong, acest tip de pește conține niveluri…

- Turiștii care vor sa calatoreasca prin Romania au la dispoziție cateva destinații unice și experiențe deosebite. In afara peisajelor de vis sau a obiectivelor turistice cunoscute, in țara noastra se afla un loc in care a fost depozitat vaporul de lux al f

- Deși cea mai simpla rețeta de pește este cea care implica prajitul sau scufundarea in baie de ulei, exista și tipuri de pești care nu pot fi gatiți astfel. Iata ce ne recomanda chef Joseph Hadad!"Peștii cu fileuri mai groase au tendința sa se usuce in procesul de prajire, in vreme ce cei mai firavi…