- Vizita in Romania a cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, care urmeaza sa aiba o intalnire cu președinții Romaniei și Republicii Moldova, Klaus Iohannis și Maia Sandu, reprezinta un semnal al unitatii Europei, a declarat ambasadorul Germaniei in Romania, Peer Gebauer. „Vizita cancelarului federal Olaf…

- Conform unui comunicat al Ambasadei Germaniei, cancelarul federal Olaf Scholz va efectua o vizita oficiala in Romania pe 3 aprilie 2023. Potrivit aceleiași surse, cancelarul german va fi primit la București de catre președintele Klaus Werner Iohannis, iar in cadrul intalnirii vor fi abordate subiecte…

- Cum poți sa devii șofer Uber in Romania. Acte necesare, documente și condiții. Uber s-a extins in Romania in ultimii ani de zile și este prezent in unele dintre cele mai mari orașe din țara precum Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Brasov, Constanta, Craiova, Ploiesti, Pitesti, Galati, Braila, Oradea,…

- Ucraina și-a asumat sa inceteze orice tip de dragaj pe canalul Bistroe al Dunarii, potrivit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Romania, dupa intalnirea cu delegația guvernamentala de la București și cea a Comisiei Europene care a avut loc la Ismail. AFDJ Galați ar urma sa inceapa masuratorile…

- Sesimul a avut loc marți, 7 martie, la ora 06.42, in zona Oltenia, județul Gorj, dupa ce, luni seara, s-au mai produs doua cutremure, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Magnitudinea cutremurului a fost de 2,1 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs…

- Astazi, 16 februarie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in colaborare cu polițiști din cadrul brigazilor de combatere a criminalitații organizate din Iași, Bacau, Alba, București, Constanța, Craiova, Galați,…

- Diana Șoșoaca – „senatoarea fenomen”, cum o aclama propaganda rusa, și una din vocile care cer apasat RoExit –, este la a treia vizita la Ambasada Rusiei la București in ultimul an, adica, de la momentul in care acest stat a invadat și atacat Ucraina. O face ba ca autodesemnat „sol al Romaniei”, ba…