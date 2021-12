FOTO: Dacia va schimba logo-ul de pe actualele mașini în următorul an Stiti ca Dacia are o noua identitate. Are un logo nou, un slogan nou, o viziune noua. Nu va mai fi un brand low cost ci un brand smart, oferind fix cat ai nevoie. In fine, ideea este ca noile masini vor avea din 2022 o identitate vizuala noua. Informatia vine din Franta, deci de acolo si initiativa. Astfel, Sandero, Logan, Duster si noul Jogger vor avea o sigla noua, o grila frontala redesenata si numele scris mare pe partea din spate. Aflati amanunte de pe arenait.ro. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, Grupul Renault a prezentat planuri cu privire la reorientarea marcilor sale pentru viitorul apropiat. In cadrul proiectului botezat Renaulution, au fost prezentate mai multe concepte electrice ale unor modele emblematice, precum Renault 4 sau Renault 5. Tot in cadrul acestui…

- ”Pe piata autovehiculelor din Ungaria este putin probabil ca in perioada urmatoare sa se produca o scadere similara cu cea din anul 2020, relansarea economiei, subventiile de stat de care beneficiaza mai multe paturi sociale si rambursarile de impozite pot avea deopotriva un efect pozitiv asupra tendintei…

- Mai multe tari, companii si orase s-au angajat miercuri sa elimine pana in 2040 vehiculele alimentate cu combustibili fosili, ca parte a eforturilor de a reduce emisiile de CO2 si de a combate incalzirea globala, in cadrul Conferintei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (#COP26) de la…

- In luna octombrie, Dacia a inregistrat o creștere cu 2.8% fața de aceeași perioada a anului 2020, timp in care s-au vandut 10.000 de exemplare. Mai mult, in ultimele 10 luni ale anului, Dacia a crescut in vanzari cu 24.5%, fiind singura marca din grupul Renault care a reușit sa se mențina pe o traiectorie…

- Luna trecuta în UE s-au înmatriculat 718.000 de mașini noi în UE, cel mai mic numar înregistrat în septembrie din 1995 pâna în prezent. Principala cauza ține de criza semiconductorilor auto care a facut ca producția sa fie peste tot mai mica. În cele mai…

- Ce marci de autoturisme prefera șoferii din județul Alba. Cele mai multe automobile inmatriculate, Volkswagen Ce marci de autoturisme prefera șoferii din județul Alba. Cele mai multe automobile inmatriculate, Volkswagen La solicitarea ziarului „Unirea” formulate in baza prevederilor Legii nr. 544/2001,…

- Dacia va produce dupa 2035 numai masini electrice, inclusiv la Mioveni. Grupul Renault va „electrifica“ treptat gama Dacia pe masura ce presiunea viitoarelor norme poluare va fi tot mai mare, iar la Mioveni sunt sanse sa fie produse motoare electrice si baterii, scrie Ziarul Financiar. „In 2035 toate…

- ​Marcile Dacia și Lada au de la 1 septembrie un nou director de design în persoana lui Miles Nürnberger care a condus designul unei marci cu mașini de peste 100.000 de euro: Aston Martin. Nurnberger, care va lucra și la Duster 3 care probabil va ieși pe piața în 2024, a discutat cu…