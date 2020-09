Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii pe teritoriul statelor California, Oregon si Washington, din vestul Statelor Unite, distrugand orase si obturand lumina Soarelui in San Francisco, potrivit DPA. Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar circa 3.900 de constructii au fost distruse…

- Pe 11 septembrie 2001, o serie de atacuri sinucigașe indreptate impotriva Statelor Unite, coordonate de Al-Qaeda, au șocat intreaga planeta. In acea dimineața, 19 teroriști au deturnat patru avioane de pasageri care zburau spre San Francisco și Los Angeles de la Boston, Newark, și Washington, D.C. (Aeroportul…

- Peste 85 de focare de incendiu ard in continuare in vestul Statelor Unite. Au fost cuprinse de foc peste un milion de hectare, in timp ce, in urma incendiilor au murit cel puțin 7 persoane, scrie The Guardian.

- Amestecul de ceata si fum a oferit acestui oras o atmosfera suprarealista, ca si cum Soarele nu ar fi reusit sa rasara in timpul zilei. Circuland pe strazile din San Francisco in jurul orei pranzului - cu farurile aprinse - locuitorii orasului puteau fi vazuti prin ferestre in timp ce lucrau la laptopuri…

- Imagini ca dintr-un film post-apocaliptic au fost surprinse in San Francisco, Oakland si Berkeley, din cauza incendiilor de vegetatie. Localnicii spun ca nu au mai vazut niciodata orasul in acest fel.

- Un nou incendiu a erupt in nordul Californiei si in unele parti din zona golfului San Francisco. Avertizarea de caldura emisa pentru San Francisco este in vigoare pana miercuri, noteaza Mediafax.Lupta pompierilor americani cu incendiile din California continua. De aproape o saptamana, vegetatia…

- Imagini rare și mesaje secrete trimise de un model uigur sunt marturii care îți dau fiori cu privire la încalcarile drepturilor omului practicate de China, în timp ce dovezile privind abuzurile fața de comunitatea uigurilor cresc în Xinjiang, iar comunitatea globala este din…

- India lanseaza noi acuze la adresa Chinei in conflictul de la granița dintre cele doua țari. Indienii spun ca trupe chineze pregatesc un atac la granița de pe Himalaya, relateaza The Guardian.