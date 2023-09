FOTO: Cum arata noua zona de promenada, aflata in amenajare, in șanțurile Cetații Alba Carolina Lucrarile de amenajare a noii zone de agrement in șanțul exterior de pe latura de Est a Cetații Alba Carolina par sa avanseze greu. Proiectul incepe sa se contureze insa este departe sa fie finalizat. Dupa mai multe termene de finalizare amanate, noua zona de promenada nu prea pare sa fie aproape de darea in […] Citește FOTO: Cum arata noua zona de promenada, aflata in amenajare, in șanțurile Cetații Alba Carolina in Alba24 .