Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto francez „Renault” a anuntat miercuri, 15 noiembrie, lansarea „Legend”, un nou vehicul electric cu un cost sub 20.000 euro, inaintea aplicarii subventiilor, pentru a raspunde concurentei chineze si americane, dupa cum a transmis AFP, preluata de Agerpres. Noul model „Legend” ar urma…

- Constructorul auto francez Renault a anuntat miercuri lansarea „Legend”, un nou vehicul electric cu un cost sub 20.000 euro, inaintea de aplicarea subventiilor, pentru a raspunde concurentei chineze si americane, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Renault va prezenta miercuri un concept numit Legend care, in versiunea de serie, probabil in 2026, va deveni un model electric de oraș care va avea un preț de pornire de sub 20.000 de euro, inainte de aplicarea subvențiilor. Legend va fi produs de noua divizie Ampere.

- Tesla planuiește sa construiasca o mașina de 25.000 de euro la fabrica sa de langa Berlin, a declarat, luni, o sursa pentru Reuters. Sursa, care a refuzat sa fie numita, nu a precizat cand va incepe producția, informeaza Mediafax.Directorul executiv Elon Musk a vizitat, vineri, uzina din Gruenheide…

- ”Tesla de Cluj”, prima mașina electrica fabricata in Cluj, era la un pas sa nu treaca de omologarea RAR, pentru ca este prea sofisticata. Mașina nu are chei de contact, iar acest lucru este o condiție pentru ca mașina sa fie omologata și sa poata circula pe drumurile publice. Prima masina electrica…

- In urma cu trei ani gigantul Renault se lauda cu cea mai accesibila mașina electrica din Europa, Dacia Spring, iar vanzarile modeluli construit la Mioveni aveau sa creasca. Intr-o mișcare surpriza Renault anunța ca Dacia Spring se ieftinește, astfel ca modelele construite nu la Mioveni, ci la fabrica…

- Niciun producator nu a profitat mai mult costurile reduse din China, pentru a produce vehicule electrice, ca grupul auto francez Renault, informeaza o analiza a Bloomberg. De mai multi ani Renault promoveaza Dacia Spring drept cea mai accesibila masina electrica din Europa. Modelul crossover produs…

- Un dealer din Germania vinde o Dacia Duster modificata. Mașina a primit o culoare stridenta și jante de mari dimensiuni. Fara indoiala, Dacia Duster și-a creat o reputație in toata Europa. SUV -ul romanesc este foarte apreciat in Romania și nu numai, fiind unul dintre cele mai bine vandute modele Dacia…