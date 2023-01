Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Predeal efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat. In fapt, la data de 14 ianuarie 2023, in jurul orei 18,15, polițiștii au fost sesizați de catre doi barbați cu privire…

- Anul trecut, peste 5.000 de femei din nord-estul si sud-estul tarii au facut mamografii gratuite in cadrul proiectului de screening de cancer mamar ONCOFEM, derulat de Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi impreuna cu Fundatia Enable Romania. Proiectul se desfasoara in judetele Iasi, Bacau, Vaslui,…

- Astazi, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului…

- Doar ieri, politistii si jandarmii au facut peste 150 de perchezitii la persoane si firme suspectate ca detin ilegal materiale pirotehnice. Actiunea a avut loc in Bucuresti si in peste 20 judete printre care Brasov, Braila, Harghita și Sibiu, iar operatiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni…

- Comisia Nationala de Sanatate din China (NHC) a incetat sa mai publice date zilnice despre Covid-19 duminica, pe fondul indoielilor cu privire la fiabilitatea acestora, deoarece infectiile au explodat in urma unei relaxari bruste a restrictiilor dure, relateaza Reuters, citata de News.ro. „Informatiile…

- Sala Polivalenta din Iasi va gazdui maine, incepand cu ora 10:00, un turneu de fotbal rezervat copiilor nascuti in anii 2012, 2013, 2015, 2016. Competitia, denumita Memorialul „Mihai Danila", este menita a cinsti memoria fostului mare atacant al Politehnicii Iasi. Nascut la Iasi, „Mitu" Danila (13.11.1952…

- Doi tineri din Sri Lanka aflai în situaii ilegale au fost depistai la sfâritul sptmânii trecute de poliitii de imigrri din cadrul Biroului pentru Imigrri Brila. Cei doi au fost introdui în Centrul de Cazare pentru Strinii Luai în Custodie Public Otopeni pân la înde...