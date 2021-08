Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare a șocat locuitorii Capitalei, dupa ce o educatoare a fost ucisa cu sange rece chiar in locuința sa. Principalul suspect este chiar soțul femeii, caruia ii era interzis sa se apropie de aceasta din cauza unor antecedente bazate pe violența și agresiuni fizice. Barbatul este cautat…

- Fostul Palat al Bancii Marmorosch din Centrul Vechi al Capitalei cu o istorie de peste 100 de ani, lasat in nepasare ani buni, a prins din nou viața. A fost restaurat in totalitate și transformat in hotel de lux. Printre cele peste 200 de camere,12 sunt considerate istorice.

- Fostul Palat al Bancii Marmorosch din Centrul Vechi al Capitalei cu o istorie de peste 100 de ani, lasat in nepasare ani buni, a prins din nou viața. A fost restaurat in totalitate și transformat in hotel de lux. Printre cele peste 200 de camere,12 sunt considerate istorice.

- Cadavrul unui barbat in varsta de 63 a fost gasit in aceasta dimineața, intr-un apartament din sectorul Rișcani al Capitalei. Potrivit ofiterului de presa, Natalia Stati l-a fata locului s-a deplasat o echipa de politisti si medicul legist.

- Cei peste o mie de voluntari "Mobility Makers" vor putea urmari duminica seara, pe ecranele de pe Arena Nationala, finala EURO 2020, la invitatia primarului Capitalei, Nicusor Dan, potrivit agerpres.ro. "Ca recunostinta pentru ajutorul acordat in organizarea Campionatului European de Fotbal…

- I.G., in varsta de 61 de ani, le-a spus oamenilor de la restaurantul Half Time ca e jurnalist Libertatea și poate sa le aduca clienți la meciurile Euro 2020. Intr-un moment de neatenție, acesta a șterpelit un telefon mobil și a disparut, insa a fost prins pe camere și dat pe mana poliției Sambata trecuta,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a amendat cu 10.000 de lei supermarket-ul din Sectorul 1 in care au fost vazuți șobolani. In spațiul public a aparut o fotografie cu sobolani care umbla pe rafturile magazinului din Sectorul 1. “Situatia a fost semnalata…

- Bianca Dragușanu deține bijuterii și ceasuri in valoare de minimum 200.000 de euro, iar in luna august a acestui ani sunt mari șanse sa se marite cu actualul ei iubit, Gabi Badalau. Ce colecție de bijuterii și ceasuri are Bianca Dragușanu Bianca Dragușanu este o femeie independenta din punct de vedere…