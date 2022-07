Stiri pe aceeasi tema

- In luna iulie, hotelurile și pensiunile din Thassos și Halkidiki sunt in mare parte, rezervate, in timp ce mulți turiști inchiriaza case de vacanța diferite platformele online. Se pare ca, pentru romani, Grecia se afla in topul preferințelor pentru vacanța de anul acesta.

- Majoritatea romanilor adora sa iși petreaca macar o saptamana din concediul de vara in Mamaia. Cei mai mulți iși aduc aminte de clipe din copilarie cand vin aici. Ce trebuie sa știi despre o vacanța aici și cat costa o plimbare cu telegondola in Mamaia in 2022? Prețurile au fost majorate in noul sezon.…

- Procesul nu s a incheiat inca, pentru ca primaria poate declara recurs, in aceasta situatie urmand ca dosarul sa fie trimis pe rolul Curtii de Apel Constanta. Este vorba despre dosarul 21788 212 2021, avand ca obiect "actiune in raspundere delictualaldquo;, cauza inregistrata initial pe rolul Sectiei…

- Cine nu iși dorește sa mearga in vacanța și sa scoata mai puțini bani din buzunar?! Suntem siguri ca toata lumea iși dorește acest lucru, astfel ca noi va dezvaluim stațiunea de pe litoralul romanesc unde prețurile sunt cu 20% mai mici. Ce-i drept, este la mare cautare acum, Mamaia fiind data uitarii!

- Consilierul local PNL Constanta, Costin Rasauteanu denunta, printr o postare pe pagina personala de Facebook, "abuzurile Primariei Constanta impotriva agentilor economici" din statiunea Mamaia si Satul de Vacanta. "Pentru Primaria Constanta, abuzurile impotriva agentilor economici si nerespectarea hotararilor…

- Agentii economici din Satul de Vacanta sunt nemultumiti cu privire la faptul ca Primaria Constanta nu le elibereaza autorizatii de functionare.Motivul este ca nu au un contract de superficie cu titlu oneros pe terenurile aferente tuturor acestor restaurante, pensiuni, terase si alte active.Operatorii…

- Fie ca au ales Vama Veche - un loc fara pretenții - ori stațiunea Mamaia - unde tarifele sunt piperate - turiștii platesc la fel pentru mancare și bautura. Prețurile sunt mai mari fața de anii trecuți pe litoral, o spun chiar cei care merg an de an acolo, de 1 Mai. Mulți tineri au adus conserve de acasa,…

- Simpatizanți și membri ai AUR au fost sambata in Costinești, unde avea loc un festival trap pentru adolescenți, ca sa stranga semnaturi pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis, dar și in Mamaia și Vama Veche, stațiunile cu cei mai mulți turiști, conform agențiilor de profil. Trap este o noua direcție…