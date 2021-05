Stiri pe aceeasi tema

- Aniversarea a doi ani de la vizita istorica a Papei Francisc la Blaj este marcata prin mai multe evenimente organizate in Mica Roma de Biserica Romana Unita cu Roma, Greco – Catolica. Este vorba despre celebrari liturgice, lansarea albumului foto „Mica Roma, Papa te saluta!”, Simpozionul Internațional…

- CSȘ Bacau a incheiat pe locul 5 din șase turneul final al Campionatului Național de junioare la volei desfașurat la București. Bacauancele antrenate de Dumitru Matanie și Traian Șnel și-au trecut in cont o victorie, 3-0 (14, 14, 14) cu LPS Cluj și patru infrangeri: 2-3 (-22, 18, -14, 20, -8) cu CTF…

- La turneul final al juniorilor, CSȘ Blaj locul 5 pe țara, iar Tudor Balu a fost desemnat cel mai bun ridicator! Echipa de juniori a Clubului Sportiv Școlar Blaj s-a clasat pe locul al 5-lea in cadrul turneului final disputat la Dej, iar talentatul voleibalist Tudor Balu a primit premiul individual cuvenit…

- In perioada 14-16 mai la Sighetu Marmatiei se desfasoara faza semifinala a Campionatului National de volei feminin-cadete pentru Seria a V-a. In sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier se vor juca meciurile acestei serii incepand cu ziua de vineri 14 mai de la orele 16:00. La turneu participa…

- CSȘ Blaj s-a calificat intre primele șase echipe din țara la juniori! Performanța remarcabila, cu repetiție! Rezultat extraordinar realizat de echipa de juniori a CSȘ Blaj, care s-a calificat intre primele șase formații din țara la aceasta categorie competiționala. Sub comanda reputatului antrenor Alexandru…

- Ieri, 17 aprilie 2021, la Varbilau (județul Prahova) s-a desfașurat cea de-a II-a ediție a Campionatului Național de alergare montana a atleților Masters, eveniment la care au luat parte peste 140 de sportivi din toata țara. Alergatorii au parcurs un traseu de 8.600 m cu o diferența de nivel de 332…

- Sectia de judo de la Clubul Sportiv Municipal Pitesti a avut o evolutie foarte buna la finala Campionatului Național pentru Juniori Under 21, la individual, desfașurata week-end-ul trecut. Sportivii pregatiti de Valentin Ionita, Alina Cheru si Cornel Palarie au obținut șase medalii, trei de aur, una…

- Mihaela Blaga (CSȘ Blaj) – aur și argint la Naționalele Under 18! Performanța de excepție a atletismului din “Mica Roma”! Mihaela Blaga (CSȘ Blaj/ CS “Mica Roma” Blaj) a reușit rezultate extraordinare la Campionatele Naționale de atletism Under 18 (categoria sa de varsta), unde a fost in doua randuri…