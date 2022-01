Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin are parte de intarzieri in drumul spre casa, dupa victoria cu Buducnost, de sambata seara. CSM Bucuresti a anuntat ca echipa este blocata in aeroport, cursa Podgorica - Viena avand intarziere, conform news.ro. ”Din pacate, echipa noastra are parte de intarzieri si…

- Echipa nationala va disputa in luna martie doua meciuri amicale, cu Grecia si Israel, inaintea partidelor din Liga Natiunilor, care incep in iuni. informeaza FRF. La 25 martie, pe stadionul Steaua din Bucuresti, tricolorii vor intalni nationala Greciei. Ultimul duel cu elenii a avut loc in septembrie…

- Meci important în Spania, duminica, 12 decembrie, de la ora 22:00, contând pentru etapa a 17-a din La Liga. Liderul Real înfrunta campioana Atletico, într-un duel care împarte în doua inima Madridului.Pare sa fie anul „albilor”, cel puțin în…

- Real Madrid a terminat marți pe primul loc in Grupa D a Ligii Campionilor, dupa ce golurile lui Toni Kroos și Marco Asensio au asigurat victoria cu 2-0, pe teren propriu, in fața lui Inter Milano. Golul lui...

- Titlul national la echipe spada feminin-cadeti a poposit pe litoral! Fetele din echipa CS Farul Constanta - Roxana Bulborea, Theodora Ion, Mara Ismaileanu si Casandra Rezeanu - au cucerit medaliile de aur dupa un parcurs perfect la Campionatele Nationale de cadeti si juniori pe echipe, turneu gazduit…

- Echipa Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de formatia Bayern Munchen, in etapa a cincea a grupei E a Ligii Campionilor. Tot marti, Manchester United s-a calificat in optimi, dupa victoria cu Villarreal, scor 2-0, anunța news.ro.…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a fost invinsa, scor 30-31 (16-20), de FTC-Rail Cargo Hungaria, intr-o partida disputata la Budapesta, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Dupa un meci in care gazdele au avut initiativa si avans chiar de cinci goluri (20-15, min. 29), Cristina Neagu…

- Leo Messi (34 de ani) a marcat prima „dubla” in tricoul lui PSG, in victoria 3-2 cu Leipzig, din grupele Ligii Campionilor. Liga Campionilor, cea mai mare scena a fotbalului european, ii priește lui Leo Messi. Aici a marcat primul gol pentru PSG, in triumful 2-0 cu Manchester City, și tot aici semneaza…