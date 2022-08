Stiri pe aceeasi tema

- O editie speciala la TV NEWS BUZAU - "Tocatorul de stiri", cu Iulian Gavriluta. . Astazi despre "EL FUGITIVO" - jurnalistul "disparut" si leprele din presa, orasul mizeriilor, BUH NICI si plinutele, sondaje politice de moment, scaparea din Matrix, clipuri haioase cu animalute si multe altele.

- Stadionul de Atletism din Buzau a primit certificarea federației de specialitate pentru a putea gazdui competiții de nivel internațional. Anunțul a fost facut de viceprimarul Ionuț Apostu, care a mai precizat ca s-a deschis și licitația pentru amenajarea unei nocturne moderne. „Astazi am obținut certificarea…

- Articolul Apel al edilului Constantin Toma catre buzoieni, pentru participarea la recenzare. Orașul risca sa piarda sume uriașe de bani de la bugetul central se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Edilul Constantin Toma a tras un semnal de alarma miercuri in ceea ce privește numarul mic de buzoieni…

- Viceprimarul municipiului vine cu vești bune pentru șoferii din Buzau: in curand coșmarul din Zona Industriala ar urma sa se incheie. Potrivit unui anunț facut de viceprimarul Ionuț Apostu, astazi a inceput așternerea stratului de uzura peste pasajul CFR, iar lucrarile se apropie de final. Astazi se…

- Incepand de maine, 23 iunie 2022, Serviciul Public de Gospodarire Locala va efectua lucrari de dezinsecție in parcurile și spațiile verzi din orașul Cugir și Poiana cu Goruni din Vinerea. In funcție de condițiile meteorologice, prima acțiune va avea loc in 23 iunie 2022, intre orele 21:00 – 06:00. Serviciul…

- Auras Brasoveanu va prelua functia de presedinte executiv in cadrul clubului FC Buzau, incepand cu 15 iunie 2022, dupa ce conducerea gruparii din Crang a ajuns la un acord cu cel care a condus pana acum clubul Concordia Chiajna. „Domnul Brasoveanu a detinut functii de conducere in cadrul cluburilor…

- “Romania are un potențial uriaș de dezvoltare, insa in ultimii 30 de ani majoritatea proiectelor de investiții, cele de creare a locurilor de munca sau cele din zona de educație, au fost facute in marile adunari urbane care s-au și dezvoltat enorm. Tocmai de aceea exista o discrepanța foarte mare intre…

- In aceasta dimineața a inceput prima etapa de dezinsecție prin aviotratament pe raza municipiului Buzau. Un elicopter a survolat orașul intre orele 6:00 – 7:30 și a pulverizat substanța pentru combaterea insectelor. Operațiunea va fi efectuata și maine dimineața, in același interval orar.Produsul folosit…