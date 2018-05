Stiri pe aceeasi tema

- Un fost concurent la "Mireasa pentru fiul meu" s-a indragostit de Mellina? Tanarul s-a fotografiat cu ea, sunt foarte apropiati, iar descrierea pusa in dreptul imaginii ridica multe semne de intrebare.

- Weekendul ce tocmai a trecut a fost unul plin cu emoții pentru familia cunoscutului cioban din Novaci, Sorin Vaduva. Fiul sau s-a casatorit cu o frumoasa bruneta din Targu Jiu. Elli și Sorin Vaduva, s-au casatorit civil, sambata, iar duminica a avut loc și slujba religioasa urmata de o petrecere…

- Constantina si Raymond formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri de la "Mireasa pentru fiul meu", iar felul lor de a fi i-a facut pe fani sa-i simpatizeze. Constantina si Raymond sunt destul de zgarciti in postari in mediul online, iar atunci cand se afla vesti noi de la ei, fanii sunt fericiti ca…

- Amintindu-și despre multele clipe in care a simțit aprecierea publicului, Dan Negru a povestit, in cadrul ediției de Paște a emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, o intamplare pe care o considera un exemplu de dragoste din partea oamenilor care il...

- Raymond și Constantina, foști concurenți ai emisiunii „Mireasa pentru fiul meu”, și-au obișnuit admiratorii cu felul lor poznaș de a fi, inca de pe vremea competiției. Tocmai cand oamenii credeau ca cei doi s-au mai cumințit, a aparut și imaginea care sa dovedeasca contrariul.

- Ieri, 25 februarie, pe scena Salii Palatului au urcat Aurelian Temisan, Dan Bittman, Connect-R si Viorica de la Clejani care i-au fost alaturi artistei Andra in concertul „Aievea”. Jurata de la „Romanii au talent” i-a facut, in cadrul concertului, o declaratie de dragoste soțului ei, Catalin…

- Desi sunt cam zgarciti in postari in mediul online, iata ca Raymond si Constantina le-au facut o mare surpriza fanilor. Cei doi fosti concurenti de la "Mireasa pentru fiul meu" s-au distrat pe cinste la o petrecere si au impartasit imagini cu fanii lor.