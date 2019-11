Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru reglementarea conflictelor colective de munca din data 5 septembrie 1920 a mai ramas cunoscuta in istorie si sub denumirea de Legea Trancu-Iasi, care era ministrul Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale, care fusese infiintat cu sase luni mai devreme.

- Trenurile spre si dinspre Iasi sunt suplimentate, incepand de joi si pana in 17 octombrie, pentru pelerinii care vor sa ajunga in zona respectiva cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva. Potrivit CFR Calatori, in perioada 10-17 octombrie, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste, sambata, 5 octombrie, de la ora 18.00, partida de handbal masculin dintre HC Dobrogea Sud si echipa maghiara Csurgoi KK, contand pentru turul doi al Cupei EHF, mansa tur. Returul a fost programat pe 12 octombrie.In runda precedenta, HC Dobrogea Sud a eliminat…

- Un pistol mitraliera cu pat rabatabil, din perioada interbelica, a fost descoperit miercuri dimineața, cu prilejul unor lucrari la o construcție. Pistolul a fost decoperit sub o scara care ducea in pod. Imediat, la fața locului au fost chemați polițiștii de la Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,…

- Era 7 decembrie 1916. Se crapa de ziua parca mai incet ca niciodata. Aerul impregnat cu pulbere de praf devenea greu respirabil și nu se mai zarea nicio pasare pe blocurile Bucureștiului. Orașul era incremenit și nicio urma de lumina nu indraznea sa sparga amorțeala care pusese stapanire peste tot.

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Primaria Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca extind proiectul votat de clujeni in cadrul procesului de Bugetare participativa , „Autobuze școlare pentru elevi”, de la 5 la 12 trasee și la mai multe școli din municipiu. Traseul 1/ Plecare la ora 07:15: str.…

- In volumul 3 al publicatiei Analele Dobrogei din 1938, revista pe care o puteti descarca gratuit din Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta, descoperim un amplu studiu despre Agricultura in Dobrogea noua, semnat de C. Filipescu. Pamant bogat si rodnic, Cadrilaterul pare a fi "o provincie privilegiata,…

- „Muzica si muzichie”, parade ale cavalerilor, ateliere si dansuri la Festivalul Medieval Ghimbav, in week-end-ul 23-25 august 2019 Forfota mare si pregatiri intense pentru Festivalul Medieval Ghimbav 2019. S-a amenajat scena din fata Primariei, s-au adus corturi, au fost stabilite locurile…