Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, luni dimineata, in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism, pe raza localitatii Mircestii Noi, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La ora 09,40, am fost sesizati despre producerea unui accident rutier in localitatea Mircestii Noi. Coliziunea…

- La ora 09.40 am fost sesizați despre producerea unui accident rutier in localitatea Mirceștii Noi. Coliziunea a avut loc intre un autoturism și un microbuz transport persoane. A rezultat ranirea a doua persoane din autoturism, conducatorul auto și un pasager. Biroul de presa al IPJ Vrancea Pompierii…

- Traficul rutier a fost blocat mai bine de doua ore, la ieșire din Buzau spre Braila, pe DN2B, din cauza unui accident rutier in care au fostimplicate un camion incarcat cu nisip și un autoturism. Ambii șoferi au fost raniți in urma coliziunii. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre…

- Trei persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Vizantea Livezi in care au fost implicate doua autoturisme, unul dintre soferi fiind testat cu o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Prin…

- Aseara, in jurul orei 20.55, pe DN2 E85, in afara localitații Tișița, a avut loc o coliziune intre un autoturism condus de un barbat de 26 de ani, din județul Iași care circula pe direcția Focșani- Bacau și un autoturism condus de o femeie, de 31 de ani, din județul Bacau. Din nefericire, in cursul…

- Un TIR incarcat cu porci vii s-a rasturnat, miercuri, pe DN 23A, in localitatea Milcovul, in urma evenimentului conducatorul auto fiind ranit usor, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Prin apel 112 a fost anuntat faptul ca un autotren s-a rasturnat pe DN23A, in localitatea Milcovul.…

- Victimele incidentului sunt neincarcerate si constiente.Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Capidava din judetul Constanta.In urma evenimentului, un stalp a cazut pe un autoturism, ceea ce a dus la ranirea a doua persoane.Ambele victime sunt neincarcerate si constiente.Sursa foto cu…

- Un microbuz de calatori a fost depistat in trafic, la iesirea din municipiul Focsani, cu 16 persoane in plus fata de numarul de locuri pe scaune, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Soferul microbuzului a fost sanctionat cu amenda in valoare de 9.000 de lei. ‘La data de…