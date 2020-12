Stiri pe aceeasi tema

- Un albaiulian cu totul in spiritul Craciunului, decorandu-și mașina cu luminițe colorate și difuzoare cu coarne de ren din care rasuna colinde. Daca in acest an Primaria Municipiului Alba Iulia a decis sa reduca iluminatul stradal festiv, pentru a dona banii spre mediul sanitar, un barbat a decis sa…

- La Gradinița cu P.P. Scufița Roșie, Alba Iulia, au fost primiți astazi colindatori online de la liceul de Muzica Regina Maria. Azi, 17.12.2020, copiii din Grupa Piticilor de la Gradinița cu P.P. Scufița Roșie, Alba Iulia, conduși de doamnele educatoare Bizu Georgiana și Coman Maria Floare au primit,…

- Pacienții programați pentru consultații in ambulatoriul de specialitate al Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia sunt așteptați cu maximum 15 minute inainte de ora planificarii, avand in vedere ca in actualul context epidemiologic, staționarea pe hol, in fața cabinetului medical, a mai multor pacienți,…

- Luni, 14 decembrie, s-a lansat proiectul „Fetele de pe Tarnave – colinde tradiționale”, cu videoclip, interpretate de talentatele artiste Ina Todoran, Adina Popa, Denisa Balu, Alexandra Bacila și Iulia Șchiau. „Pentru ca am crescut in lumea satului, serile premergatoare Craciunului, in care bunicii…

- In secțiile de terapie intensiva din spitalele din Romania se inregistreaza un grad foarte ridicat de mortalitate in randul pacienților care ajung la ATI și au nevoie de respirație asistata mecanic. Spre exemplu, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, 42 din cei 49 de pacienți care au avut nevoie...…

- In contextul in care, incepand cu data de 27 noiembrie 2020, Spitalul Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara este transformat in spital COVID, conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Deva face urmatoarele precizari: SJU Deva este pregatit pentru a prelua toți potențialii pacienți…

- In contextul in care, incepand cu data de 27 noiembrie 2020, Spitalul Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara este transformat in spital COVID, conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Deva face urmatoarele precizari: SJU Deva este pregatit pentru a prelua toți potențialii pacienți…

- Ziarul Unirea FOCAR de COVID-19 la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. 30 de cadre medicale INFECTATE: Precizarile instituției Avand in vedere transmiterea comunitara și creșterea numarului de cazuri din ultima perioada, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia s-a decis testarea tuturor angajaților,…