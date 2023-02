Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care a vizitat vineri Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu", spune ca prezenta militarilor romani, americani, italieni si francezi de aici reprezinta "raspunsul lumii libere in fata agresiunii unui tiran nebun".

- Boboteaza și Sf. Ioan au fost declarate sarbatori legale in care nu se lucreaza, potrivit unei legi adoptata miercuri de Camera Deputaților. Romanii vor primi liber pe 6 și 7 ianuarie, de Sarbatoarea Botezului Domnului și Soborul Sf. Proroc Ioan Botezatorul. Inițiativa legislativa a fost depusa de Marcel…

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți, in jurul pranzului, la afumatoarea carmangeriei „Jos palaria”, aflata in Piața Centrala din municipiul Buzau. La fața locului s-au prezentat șase autospeciale de intervenție și peste 25 de pompieri. Potrivit ISU Buzau, in interiorul construcțiilor de tip panouri…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat vineri ca trebuie sa fie din PSD candidatul partidului la alegerile prezidențiale, pentru ca altfel nu vor castiga. El a contrazis astfel teoria lui Ciolacu privind candidatul, care, in opinia liderului PSD, poate fi și din afara partidului, dar trebuie…

- Proiectul de lege anunțat de Marcel Ciolacu in decembrie, prin care se va permite echipei FCSB sa evolueze pe stadionul din Ghencea, a fost promulgat miercuri de președintele Iohannis. In luna octombrie, președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat, dupa o intalnire cu Gigi Becali,…

- Buzoianul YNY Sebi a dat lovitura și in industria cinematografica, nu doar in cea muzicala! Dupa milioanele de vizualizari pe care le insumeaza piesele lansate in stilul trap – in colaborare cu artiștii consacrați din industria autohtona – buzoianul a ajuns, mai nou, sa se mandreasca și cu titulatura…

- Graficianul Costel Patrascan, cel care a avut initiativa infiintarii, la Braila, a primului muzeu al umorului din Romania, a facut un popas, miercuri, 14 decembrie, și la Biblioteca Județeana Buzau. Evenimentul, care a punctat și vernisajul unei noi expoziții a autorului, a fost moderat de directorul…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a fost ales, sambata, vicepreședinte al Internaționalei Socialiste. El spune ca, prin aceasta alegere, „stanga romaneasca și PSD au primit o noua recunoaștere internaționala”, conform unei postari pe Facebook a acestuia. „Ii mulțumesc premierului…