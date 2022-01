Stiri pe aceeasi tema

- Sute de elevi buzoieni invața in acest moment de acasa. Cei mai mulți sunt elevi ai Colegiul „Mihai Eminescu” și ai Colegiului „B.P.H Hasdeu” , fiecare unitate avand cate cinci clase in online. Insa și la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” sunt patru clase de copii care invata online. De asemenea,…

- Doi scriitori buzoieni, membri ai Uniunii Scriitorilor din Romania – filiala Sud-Est, au fost premiați, recent, in cadrul unei festivitați organizate la filiala respectiva. Este vorba despre preotul Mihail Milea și sociologul Gheorghe Petcu, care au fost invitați, la Centrul Cultural Dunarea de Jos,…

- Miercuri, 15 decembrie, in cadrul unei ceremonii online, a avut loc desemnarea caștigatorilor concursului „Drepturile omului in timpul pandemiei”, organizat pentru liceeni de Ambasada SUA la Bucuresti. Patru elevi hasdeieni, grupați cate doi in grupe de lucru, s-au aflat pe lista caștigatorilor. Este…

- Lecție de istorie despre semnificația Zilei Naționale a Romaniei, realizata de profesorul Danuț Solcan, intr-un material video realizat la Centrul Cultural „Alexandru Aarghiloman” din inițiativa Primariei Buzau. Profesorul Merito al Colegiului Național B.P. Hasdeu prezinta momentele care au facut posibila…

- In luna noiembrie, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Buzau deruleaza activitați de informare adresate elevilor din județul Buzau, la Liceul Tehnologic ,,Meserii și Servicii”, Școala Postliceala ,,Florentina Mosora” și Liceul Tehnologic ,,Victor Frunza”. Prin…

- Arta urbana contemporana cucerește primele spații in municipiul Buzau. Mai exact, pereții catorva unitați de invațamant au capatat, in ultimele saptamani, culoare și mesaj. Inițiativa aparține artistului plastic Miruna Blanaru, care și-a propus sa puna Buzaul intr-o lumina creativa și sa-l alinieze…

- Valul patru al pandemiei de Covid-19 a facut ravagii in Romania. Numarul mare de cazuri noi inregistrate de la o zi la alta, spitalele pline și numarul mic de vaccinari au determinat autoritațile sa ia masuri stricte. Astfel, pentru a preveni raspandirea noului virus și pentru a combate efectele pandemiei…

- Asociația Pro Consumatori (APC) a solicitat Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) publicarea denumirii marcilor de oțet falsificate și a societaților implicate, conform unui comunicat de presa. ,,Asociația Pro Consumatori va solicita sa ne comunicați urmatoarele informații de…