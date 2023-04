Stiri pe aceeasi tema

Site-ul de știri Fontanka, din Sankt Petersburg, susține ca „Streetbar", cafeneaua care a explodat duminica seara, ii aparține fondatorului grupului paramilitar Wagner Group, Evgeni Prigojin.Explozia a avut loc in timp ce un renumit blogger de razboi, Vladlen Tatarsky, ținea o conferința. Cafeneaua…

O explozie s-a produs, duminica, intr-o cafenea din Sankt Petersburg, al doilea oraș ca marime din Rusia, potrivit agențiilor de presa ruse.Un blogger rus de razboi a fost ucis in explozie și alte 15 persoane au fost ranite, a informat agenția de presa rusa TASS, citand serviciile de urgența.…

Sunt necesare avioane de lupta moderne pentru a proteja Ucraina impotriva noilor „bombe plutitoare" pe care Rusia a inceput sa le foloseasca in Donbas, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ignat, scrie Ukrainskaia Pravda.

Berna a abandonat neutralitatea tradiționala și s-a pronuntat in sprijinul neonaziștilor ucraineni, a scris, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe canalul sau Telegram.

Marina Iankina, un oficial de rang inalt din domeniul apararii din Rusia, și-a gasit sfarșitul dupa ce a cazut de pe o cladire inalta din Sankt Petersburg, potrivit unui raport al Newsweek.

Cadavrul unui inalt oficial din Ministerul rus al Apararii a fost gasit in fata blocului in care locuia la Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, dupa ce ar fi cazut de la fereastra, a anuntat joi publicatia locala Fontanka, citata de agentia EFE, relateaza Agerpres.

Armata rusa intenționeaza in urmatoarele 10 zile sa efectueze o noua ofensiva la scara larga pentru a cuceri intregul Donbas, in timp ce Ucraina nu a primit inca tancuri puternice de la partenerii occidentali, relateaza Financial Times, citand un consilier anonim al Forțelor Armate ale Ucrainei.…

Moscova a cautat intotdeauna sa-și insușeasca 'intreaga istorie' și numele unor persoanlitati marcante, dar nu va reuși, a declarat Andri Ermak, șeful Biroului președintelui ucrainean, pe canalul sau de Telegram, informeaza Rosbalt, relateaza Rador.