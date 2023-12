Stiri pe aceeasi tema

- O excursie cu școala in Austria s-a transformat intr-o adevarata tragedie in aceasta minivacanța de 1 Decembrie. Vineri dimineața, un elev in varsta de 13... The post Elev roman de 13 ani, plecat cu școala in excursie la Viena, gasit mort in fața hotelului unde era cazat appeared first on Special Arad…

- Trei persoane au murit, iar alte 8 au suferit diverse traumatisme, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, care a avut loc luni dimineața in localitatea Independenta, din judetul Galati. A fost activat Planul rosu de interventie. In urma accidentului, au fost 11 victime, trei…

- Karl Nehammer a reconfirmat poziția Austriei, care se impotrivește intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen inca de anul trecut. El a declarat marți, la Viena, ca extinderea Schengen este in prezent „de neconceput” pentru țara sa, transmite agenția de presa bulgara bta. Intr-o declarație data jurnaliștilor,…

- Consumul de droguri va fi un subiect abordat de profesori elevilor, in cadrul programului „Școala altfel” , dar și despre combaterea acestui fenomen, a susținut secretarul de stat din Ministerul Educației Kallos Zoltan, conform Edupedu.ro. Secretarul de stat Kallos Zoltan a declarat, pentru Edupedu.ro,…

- Un baiat de 15 ani a murit la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un șofer beat. Adolescentul se afla pe o trotineta electrica, dar mergea pe contrasens. Șoferul mașinii va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva pentru ucidere din culpa. Baiatul de 15 ani, din…