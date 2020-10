Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a caștigat primul „El Clasico” din acest sezon, 3-1 pe terenul Barcelonei, iar reacțiile au inceput sa curga. Citește cronica lui Theodor Jumatate la Barcelona - Real Madrid 1-3: „Zidane poate respira” Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, a ținut sa iși felicite jucatorii, care…

- BARCELONA - REAL MADRID 1-3. Ronald Koeman a incheiat cu o infrangere primul El Clasico al carierei din postura de antrenor. Tehnicianul olandez critica decizia VAR, care a acordat un penalty madrilenilor la scorul de 1-1. Tehnicianul catalanilor nu și-a putut abține furia și a pus infrangerea contra…

- FC Barcelona și-a redecorat vestiarul inaintea duelului cu Real Madrid, disputat astazi, de la ora 17:00. Barcelona și Real Madrid se vor intalni astazi, de la 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport+.Episodul cu numarul 182 din istoria intalnirilor directe…

- Mijlocasul norvegian al echipei Real Madrid, Martin Odegaard, s-a accidentat la pulpa si nu va evolua in meciul cu Sahtior Donetk, de miercuri, din Liga Campionilor, potrivit news.ro.Potrivit cotidianului As, mijlocasul de 21 de ani are o ruptura la pulpa dreapta si va fi indisponibil aproximativ…

