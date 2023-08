Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de fotbal feminin a Marocului a obtinut o victorie istorica in fata Coreei de Sud, scor 1-0, la Cupa Mondiala din Australia si Noua Zeelanda.Unicul gol al meciului a fost marcat de Ibtissam Jraidi, in minutul 6. Este prima victorie a „leoaicelor din Atlas” la Cupa Mondiala.Duminica, marocanca…

- Selectionata Columbiei a invins cu scorul de 2-0 Coreea de Sud, intr-o partida din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal feminin, disputata marti pe Sydney Football Stadium, in fata a 24.323 de spectatori, potrivit Agerpres.Jucatoarele sud-americane au deschis scorul in urma unei lovituri de la 11 m…

- Cel putin trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, iar sase au fost ranite, dupa ce un barbat a deschis focul in Auckland, cel mai mare oras din Noua Zeelanda, joi, cu cateva ore inainte de meciul de deschidere al Cupei Mondiale de fotbal feminin, relateaza Reuters si CNN.

- Un atac armat intr-o cladire din centrul Auckland, cel de-al doilea oras ca marime din Noua Zeelanda, a facut trei morti, printre care presupusul tragator, joi, ziua deschiderii Cupei Mondiale la fotbal feminin, care va avea loc conform programului, au anuntat autoritatile neozeelandeze, scrie AFP.…

- Trei persoane au fost ucise, inclusiv atacatorul, și cel puțin 5 ranite intr-un incident armat la Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelanda, joi, cu cateva ore inainte de meciul de deschidere al Cupei Mondiale de fotbal feminin din oraș.

- Fotbal pe plaja. Echipa din Moldova și cea din Azerbaidjan s-au intalnit intr-o confruntare incitanta pe Arena European Games Park, in orașul Baku, astazi, 5 iulie, in Grupa A a turneului de calificare pentru Cupa Mondiala de Fotbal pe Plaja 2024 din Emiratele Arabe Unite (EAU). Astfel, Moldova a reușit…

- Dupa obținerea locului 6 la Jocurile Europene 2023, care au avut loc in Cracovia-Malopolska, din Polonia, echipa naționala de fotbal pe plaja a Moldovei iși incepe miercuri, 5 iulie, parcursul in turneul de calificare pentru Cupa Mondiala de Fotbal pe Plaja 2024 din Emiratele Arabe Unite (EAU), in Baku,…

- Cinci ministri europeni au facut apel, miercuri, intr-o declaratie comuna sa se "gaseasca rapid o solutie" pentru ca Mondialul feminin de fotbal, programat in perioada 20 iulie-20 august in Australia si Noua Zeelanda, sa-si gaseasca un difuzor, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Din cauza puternicului…