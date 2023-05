Stiri pe aceeasi tema

- Noutați din partea autoritaților de la Sofia. Politicienii estimeaza ca numarul vizitatorilor va crește considerabil, in sezonul estival 2023, fața de perioada anteriora. Iata motivul pentru care romanii se vor inghesui pe litoralul bulgaresc. Motivul pentru care romanii se vor inghesui pe litoralul…

- Zeci de perchezitii au loc in Bucuresti si in sase judete pentru anihilarea unei grupari specializate in traficul de migranti. Persoane de origine afro-asiatica plateau 5.000 de euro de persoana pentru a ajunge din Romania in tari din Vest. 35 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Potrivit DIICOT,…

- In anul 2020 in fermele din Uniunea Europeana erau 8,1 milioane de stupi de albine, iar aproape 18,5% dintre acesti stupi erau in Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat, informeaza AGERPRES . Conform acestor date, la nivel national, Romania avea 1,5 milioane de stupi de albine in 2020, mai…

- Potrivit gandul.ro, ofițerii FBI ar fi declanșat o ancheta in Romania dupa ce sute de membri ai clanurilor au ajuns ilegal in SUA, unde se ocupa, in principal, de clonarea cardurilor bancare. In acest mod, gruparile romanești de crima organizata ar fi furat din conturile cetațenilor americani sume de…

- Saptamana aceasta, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret" din Iasi este gazda intalnirii din cadrul proiectului Erasmus KA226 Specially digitalised (Special Learning Disability) 2020-1-TR01-KA226-SCH-098336, coordonat de Turcia. In aceste zile, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret" din Iasi este gazda…

- Minivacanța de Ziua Muncii este așteptata cu nerabdare de romani deoarece reprezinta inceputul sezonului estival. Mulți aleg sa-și petreaca zilele libere pe litoralul romanesc, dar alții prefera Grecia sau Bulgaria datorita prețurilor mai mici și servicii

- O delegatie a Asociatiei Forta Fermierilor se afla, in aceste zile, la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarma in fata Comisiei Europene si Parlamentului European cu privire la situatia grea in care se afla reprezentantii sectorului agroalimentar din Romania, anunta organizatia intr-un comunicat.…

- Tehnica militara ce apartine NATO urmeaza sa fie trimisa in Romania si Bulgaria pentru exercitii militare de amploare. O nava cu echipament militar american a sosit deja ieri in portul Alexandroupolis din nordul Greciei. Potrivit presei elene, echipamentul va fi transportat ulterior in Romania si Bulgaria,…