Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor afectate de coronavirus continua sa creasca. Virusul ucigaș din China a fost luat in serios și de vedetele autohtone, multe dintre ele apeland deja la masuri de precauție, cum ar fi auto-izolarea la domiciliu. Iata care a fost mesajul lui Daniel Buzdugan catre fani, in plina pandemie…

- Bill Gates vorbeste deja despre pandemie in cazul noului coronavirus, desi Organizatia Mondiala a Sanatatii a evitat pana in prezent sa faca o astfel de declaratie. Coronavirusul, a scris Gates, se comporta ca un „agent patogen care apare o data la un secol”, citat de Business Insider.Cofondatorul…

- Epidemia virusului gripal din China se raspandeste cu rapiditate, dar nu este o pandemie, a declarat marti seara Bruce Aylward, un oficial din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), notand ca in China numarul cazurilor a inceput sa scada.

- Rusia incepe marea operatiune de dezinformare in legatura cu coronavirusul. Ce posteaza trolii rusi pe retelele sociale Mii de conturi de pe retelele Twitter, Facebook si Instagram asociate cu Rusia raspandesc dezinformare antiamericana in legatura cu coronavirusul aparut in China, au declarat pentru…

- Rusia incepe marea operatiune de dezinformare in legatura cu coronavirusul. Ce posteaza trolii rusi pe retelele sociale Mii de conturi de pe retelele Twitter, Facebook si Instagram asociate cu Rusia raspandesc dezinformare antiamericana in legatura cu coronavirusul aparut in China, au declarat pentru…

- Mii de conturi de pe retelele Twitter, Facebook si Instagram asociate cu Rusia raspandesc dezinformare antiamericana in legatura cu coronavirusul aparut in China, au declarat pentru France Presse responsabili ai SUA. Potrivit acestor responsabili, citati sambata de AFP, campania de dezinformare si propagare…

- De la prima febra pâna la internarea angoasanta într-un spital improvizat, Xiao Yao, un chinez care a fost infectat cu noul coronavirus dar acum este vindecat, a trait trei saptamâni de teroare, scrie AFP.Când a fost infectat cu Covid-19? Tânarul de 27 de ani nu…

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști în domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.O pandemie, definita ca o epidemie extinsa pe doua sau mai multe continente, poate avea…