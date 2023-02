Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a luat foc, miercuri, in zona pasajului Baneasa. Nu au fost victime. Traficul in zona este ingreunat.Incendiu langa Aeroportul Baneasa, pe DN1 – Arde o mașinaUn incendiul a izbucnit pe DN1, chiar langa Pasajul rutier Baneasa, conform informațiilor transmise pe grupul de Facebook „Info…

- Dupa ce inca de la finalul anului trecut medicii au avertizat ca s-au inmulțit cazurile de gripa și infecții respiratorii, atat in randul copiilor, cat și al adulților, joi s-a aflat ca un copilaș a ajuns in grija cadrelor medicale de la un spital din București dupa ce a fost depistat cu tripla infecție.…

- Comisarii i-au raspuns unui bucureștean care a reclamat gunoaiele ca „nu am putut identifica zona respectiva”, deși locul era la doi pași de fosta stație de sortare inchisa dupa amenzi repetate ale Garzii de Mediu Perioada Sarbatorilor inseamna, deja tradițional, o explozie a depozitarii ilegale de…

- Deși puțini știu acest detaliu, Delia Matache nu se ocupa doar de muzica și TV, ci deține și un local in București, care iși deschide porțile pentru o petrecere pe cinste in noaptea de Revelion. Afla din randurile de mai jos cați bani trebuie sa scoți din buzunar daca vrei sa calci pragul locației.

- S-au scumpit serviciile funerare din Chisinau. Consiliul Municipal Chisinau a aprobat tarife mai mari, in medie, cu peste 50 la suta pentru locul de veci, pentru rezervarea unuia sau pentru salubrizarea si intretinerea mormintelor.

- Prețul benzinei și al motorinei a crescut semnificativ in Romania in ultima saptamana. Carburantii standard se comercializeaza astazi in țara cu preturi cuprinse intre 6 lei/l și 7.40 lei/l. Cel mai mic preț, de 6 lei, fiind in Capitala. Fericirea șoferilor nu va dura insa mult timp, caci Guvernul vrea…

- Imagini socante au fost surprinse de camerele de luat vederi in localitatea Crevedia in apropiere de Bucuresti. Hotii au dat o spargere in timp ce proprietarii cu doi copii erau refugiati la etaj „Noaptea trecuta imbec*** din imaginea ne-a spart casa in timp ce noi eram la etaj si dormeam ! A reusit…

- Gabi Badalau a intrat in domeniul organizarii de evenimente abia in urma cu un an și jumatate. Partenerul de viața al Biancai Dragușanu se poate lauda și el cu un restaurant de fițe impresionant. Afaceristul a pus bazele unui centru de evenimente luxos situat la o mica distanța de Capitala. Barbatul…