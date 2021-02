Stiri pe aceeasi tema

- Membrii guvernului australian au fost printre primele persoane care au primit o doza de vaccin impotriva COVID-19 duminica, cand a inceput campania de vaccinare in Australia, relateaza France Presse. Prim-ministrul Scott Morrison a fost vaccinat cu o doza de Pfizer/BioNTech intr-un centru…

- In calitate de coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID de la nivelul județului Buzau, prefectul interimar, Adina Moiseanu, a primit, in aceasta dimineața, prima doza de ser, la unul dintre cabinetele amenajate in centrul de vaccinare de la parterul internatului Liceului cu Program Sportiv.…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, si presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, s-au vaccinat public anti-coronavirus. Anca Dragu si Ludovic Orban s-au imunizat la Centrul de vaccinare de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila”. Cei doi au sosit impreuna la centrul…

- Premierul Florin Citu s-a vaccinat anti-COVID-19, sambata, public. Premierului i-a fost administrat vaccinul contra COVID-19 la Centrul din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila". Florin Citu a purtat la vaccinare un tricou…

- Seful DSU Raed Arafat s-a vaccinat impotriva COVID-19, luni, la ora 12.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgenta „Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucuresti. Tot acolo se vor imuniza si angajatii Departamantului pentru Situatii de Urgenta.

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, a fost infectata cu coronavirus dupa ce s-a vaccinat. Ea spune ca anticorpii protectori apar la 10-15 zile dupa vaccinare și i-a indemnat pe oameni sa se vaccineze. “Am facut un drum saptamana trecuta la București. Niciuna dintre…