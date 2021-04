Stiri pe aceeasi tema

- „Calea Luminii", eveniment unic in țara, a avut loc și in acest an, in Saptamana Mare. Centrul orasului Targoviste a fost luminat de 2021 de lumanari aprinse de preoți și credincioși.

- CHIȘINAU, 29 apr - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța alte 370 de cazuri de COVID-19. Printre ele se numara și unul de import - din Federația Rusa. Joi, 29 aprilie, au fost efectuate 4 262 de teste, dintre care 1 352 de teste rapide. © Photo : Facebook / Politia de FrontieraS-au schimbat regulile…

- Saptamana mare, numita și saptamana patimilor, este numele dat ultimei saptamani din postul Sfintelor Paști. Mulți dintre creștini aleg sa posteasca in aceasta saptamana, chiar daca nu au postit pana acum. Potrivit teologilor, postul are un aspect trupesc și altul sufletesc, spiritual, iar cele doua…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) anunța ca vineri, 9 aprilie, a avut loc ședința Comitetului de coordonare a imunizarii impotriva COVID-19, in cadrul careia a fost examinata oferta producatorului de vaccin impotriva COVID-19, SINOVAC BIOTECH LIMITED din China. Potrivit…

- In contextul sustinerii eforturilor de combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2 si urmare a activarii Mecanismului European de Protectie Civila – solicitare primita de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in calitatea sa de punct national de contact, de la Centrul de Coordonare…

- In urma consultarilor dintre CNAS si Ministerul Sanatatii, cele doua institutii vor propune Guvernului prelungirea pana la data de 30 iunie 2021 a termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 (pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii…

- La studiul facut de HMO Maccabi, un furnizor israelian de servicii de sanatate, au participat peste 602.000 de cetațeni. Centrul respectiv are in evidenta peste un sfert din totalul israelienilor care au primit serul de la Pfizer/BioNTech. Dintre aceștia, doar 608 au fost testați pozitiv la Covid-19…