Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de buzoieni au asistat, vineri, in fața Garii, la evenimentul prilejuit de inaugurarea giratoriului pe care a fost montata o locomotiva de patrimoniu construita acum 80 de ani la Uzinele Malaxa, la 150 de ani de la inaugrarea caii ferate ce trece prin Buzau, dar și a monumentului care marcheaza…

- Eveniment inedit, marți, in curtea Muzeului Județean și in Parcul Crang, unde patru copii nevazatori au putut sa asocieze, pentru prima data, cantecul unei pasari cu imaginea acesteia, așa cum au perceput-o cu ajutorul simțului tactil. Caravana ,,Ciripituri in natura”, organizata de Asociația ,,Tandem…

- Fost solist in trupe de succes precum LaLa Band sau One dar și actor in seriale precum “Pariu cu viața” sau “Sacrificiul”, tanarul continua sa-și vada de viața deși este criticat pe rețelele de socializare. Astfel ca intre doua filmari la noul sau proiect de televiziune, Vlad mai face și sport. Zilele…

- Un scandal de proporții a izbucnit, miercuri, la varful organizației buzoiene a Partidului Social Democrat, in timpul unei ședințe a Biroului Executiv Județean, desfașurata on-line, consacrata validarii candidaților PSD Buzau la alegerile locale din 27 septembrie. Pe parcursul acesteia, menita a fi…

- Autoritațile de sanatate publica au anunțat astazi inca 15 cazuri noi de infectare cu coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul pacienților COVID 19 ajunge la 1391, de la ainceputul pandemiei, in județul Buzau. Articolul COVID 19: 15 cazuri noi in ultimele 24 de ore apare prima…

- Sistemul centralizat de alimentare cu apa de pe Valea Slanicului deservește peste 7.000 de locuitori, singura sursa de apa fiind captarea Manzalești, adica lacul de acumulare de la barajul Cireșu și stația de tratare Jghiab. Pus in funcțiune in anul 1997, barajul de la Cireșu a fost proiectat pentru…

- Fosta solista a trupei Undercover de la Buzau și concurenta la Vocea Romaniei, Claudia Maria Popina a lansat recent, alaturi de trupa din care face acum parte, un clip video la un nou cover. Membrii trupei spun ca in perioada asta, cand am tot stat departe unii de alții, cei cinci artiști au cautat…

- UPDATE 3 Victima de 74 de ani este o fosta judecatoare. Mariana Coțofana a condus secția contecios administrativ și fiscal a Tribunalului Buzau, fiind pensionata de cațiva ani. UPDATE 2 Cele doua victime au fost transportate la UPU Buzau, femeia in varsta de 74 de ani avand multiple traumatism – politraumatism…