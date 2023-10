FOTO – Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Pretenții și așteptări prea mari? Sediul AJOFM a fost luat cu asalt astazi de zeci de tineri aflați in cautarea unui loc de munca. Reprezentanții Betak spera sa se și concretizeze ceva in urma Bursei pentru Absolvenți. „Am primit niște CV-uri. Speram sa incheiem macar un contract doua de munca. Acesta ar fi scopul Bursei Absolvenților. CV-uri adunam, studiem, intervievam, discutam, iar rezultatul final este incheierea contractului de munca. Din cați adolescenți s-au perindat pe aici, ne-a atras atenția un tanar inginer. Ni s-a parut foarte bine pregatit. Colegii din producție vor sta de vorba cu el pe specialitate. Sunt aproape… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

