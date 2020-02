Stiri pe aceeasi tema

- Grigore și Mariana de la Mireasa pentru fiul meu au devenit astazi parinți. Cei doi au așteptat de mult timp sa-și stranga copilul in brațe, iar de acum se pot bucura de fetița lor, proaspat venita pe lume cu doar cateva ore in urma.

- Prințul Harry, cel de-al doilea fiu al regretatei Prințese Diana, și soția lui, fosta actrița americana Meghan Markle, au dat o lovitura uimitoare familiei regale britanice. Reprezentanții casei regale au transmis un punct de vedere.

- La finalul anului trecut, Smiley a petrecut cateva zile la munte alaturi de gașca lui de la HaHaHa Production, dupa care a plecat alaturi de familie și de cațiva prieteni intr-o locație exotica.

- Bucurie mare pentru fanii Mireasa pentru fiul meu, la inceput de an. Alexandra si Dragos, doi dintre cei mai apreciati fosti concurenti, au devenit parinti pentru a doua oara. Frumoasa veste a fost data de fani, pe un grup dedicat emisiunii.

- Cel de-aș șaselea copil in familia lui Adrian Sina și a Ancai Serea a adus multe schimbari in viața acestora. Daca in urma cu puțin timp s-au mutat intr-o alta locuința acum au facut un lucru important impreuna.

- Liana Stanciu si Mita de la Bere Gratis formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Pe atat de indragit, pe atat de discret. Cei doi nu prea si-au expus relatia in fata presei, insa au tinut sa faca un anunt importanjt pentru fanii lor!

- Vasilica Ceterașu este un cunoscut cantareț de la noi, datorita talentului pe care il are. Pe langa acesta, tanarul se lauda cu o familie la care a visat dintotdeauna. El și soția lui au o fiica pentru care acum au pregatit o mare surpriza.