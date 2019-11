Stiri pe aceeasi tema

- S-au iubit cat s-au iubit, dar experiența de la „Insula Iubirii” i-a adus in pragul desparțirii. Cu toate acestea, Geanina și Costas au gasit rapid o cale de impacare și astazi, visul fostei concurente a devenit realitate: s-a casatorit civil cu alesul inimii sale, nimeni altul decat Costas!

- Andy Constantin, cea mai iubita ispita de la „Insula Iubirii”, a venit in platoul Observator pentru a ne vorbi despre viața lui personala. Ce concursuri sportive a mai caștigat și ce afacere și-a deschis.

- A fost una dintre cele mai dorite femei din Romania, insa Denisa Botcari a decis sa renunte la viata din showbizul autohton si sa plece in strainatate. Dupa o perioada in care nu s-a mai stiut nimic despre ea, noi va aducem acum vesti proaspete.

- Pacea nu pare sa se asterne in viata fiului cel mic al Ilenei Ciuculete. Dupa ce in urma cu doi ani si jumatate si-a pierdut mama, iar apoi a inceput un adevarat razboi pe averea acesteia cu fostul ei sot, Cornel Gales, nici de aceasta data soarele nu pare sa rasara in viata sa.

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la show-ul Insula Iubirii, se afla in vacanța in Egipt, alaturi de soțul ei. Cei doi s-au fotografiat intr-o ipostaza neașteptata. Mirela Baniaș este mai fericita ca niciodata alaturi de soțul ei, Florin Tecar. Cei doi se relaxeaza departe de țara, in Egipt. Pe contul…

- Procurorul-șef DIICOT face noi dezvaluiri despre cercetarile in cazul Caracal. Felix Banila susține ca nu este exclusa varianta ca Luiza Melencu sa fie in viața. Sunt așteptate rezultatele de la IML.

- Timisorenii au participat, ca si spectatori, in premiera, la un nou festival. Dedicat Castelului Huniade, acesta le-a prezentat celor care au luat parte la eveniment o parte din viata comunitatilor medievale, viata cavalerilor, dar si concerte cu muzica specifica. Timișoara a fost gazda unui eveniment…