FOTO Botoșani: Aparatură și echipamente medicale moderne pentru Spitalul Județean FOTO Botoșani: Aparatura și echipamente medicale moderne pentru Spitalul Județean Aparatura și echipamente medicale de ultima generație, in valoare de peste 1,5 milioane de euro, au fost achiziționate pentru secțiile Spitalului Județean Botoșani in urma unui parteneriat intre Ministerul Sanatații și Consiliul Județean Botoșani. Este vorba de aparatura radiologica, ecografe, ecocardiografe, truse neurochirurgicale, aparatura pentru Secția Ortopedie, defibrilatoare, mese de operații complet echipate, aspiratoare chirurgicale, […] Citește FOTO Botoșani: Aparatura și echipamente medicale moderne pentru… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

- Aparatura și echipamente medicale de ultima generație, in valoare de peste 1,5 milioane de euro, au fost achiziționate pentru secțiile Spitalului Județean Botoșani in urma unui parteneriat intre Ministerul Sanatații și Consiliul Județean Botoșani.

