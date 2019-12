FOTO Australia: Condiţii meteo ''catastrofice'' favorizează propagarea incendiilor Un val puternic de caldura favorizeaza propagarea incendiilor care devasteaza Australia, iar focarele iesite de sub control din vecinatatea orasului Sydney s-au înrautatit în aceste conditii "catastrofice", informeaza AFP, potrivit Agerpres.

"Ne asteptam la conditii foarte dificile pe frontul incendiilor", a avertizat premierul statului New South Wales, Gladys Berejiklian.

The fact that these pictures aren't from a catastrophe film is frightening.#AustraliaFires pic.twitter.com/Ibp0ebUmzt — Tom Wardle (@Wardinho10) December 21, 2019



