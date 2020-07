FOTO: Atențieee, cadee! Tencuiala de pe fostul sediul al Jandarmeriei de pe Independenței nr 7, praf și pulbere! Situație periculoasa pe str. Independenței, nr. 7, unde incep sa se desprinda bucați din tencuiala cladirea care a gazduit candva sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Nasaud. In stare deloc buna este și cladirea alaturata, fostul sediu al Taberelor Școlare. Nu este pentru prima data cand trecatorii sunt puși in pericol acolo. Un incident similar a mai avut loc in urma cu doi ani, cand o tabla a fost gata sa cada de pe fostul sediu al Jandarmeriei. In aceasta dimineața, de pe aceeași cladire au inceput sa se desprinda bucați de tencuiala. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua amenzi in valoare de 10.000 de lei fiecare au fost aplicate de Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, dupa ce intr-un centru pentru varstnici din localitatea Maieru au fost inregistrate 24 de cazuri pozitive de COVID-19. Informația a fost facut facuta publica de prefectul județului Bistrița-Nasaud,…

- Un autotren a ajuns, marți seara, intr-un parapet metalic, din cauza ca șoferul, un barbat din Republica Moldova, nu a adaptat viteza la condițiile meteo și de drum. Acesta se indrepta spre Bistrița. In apropierea trecerii la nivel cu calea ferata din Livezile, șoferul unui autotren din Republica Moldova,…

- Un accident rutier a avut loc marți seara, pe DN 17, unde un autoturism s-a rasturnat, dupa ce femeia aflata la volan a pierdut controlul direcției intr-o curba deosebit de periculoasa și s-a rasturnat. Șoferița nu a ținut cont de condițiile de drum, carosabilul fiind umed in urma precipitațiilor cazute…

- Comunele Tiha Bargaului și Bistrița Bargaului au fost sub avertizare cod roșu de averse torențiale valabil intre orele 18.00 – 19.00, localnicii primind totodata mesaje Ro-Alert. Ploile torențiale au facut prapad in doua sate ale comunei Bistrița-Bargaului: Colibița și Mița. Astfel, ca urmare a fenomenelor…

- Toate județele din țara se afla sub avertizare COD GALBEN de furtuni, incepand de joi 11 iunie, ora 10.00 pana sambata 13 iunie, ora 10.00, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii precizeaza ca in intervalul 11 iunie, ora 10:00 – 13 iunie, ora 10:00, in toate județele din țara va…

- Un tanar din Budacu de Jos risca sa ajunga dupa gratii, din cauza ca nu a respectat masura arestului la domiciliu, parasind nejustificat și fara vreo aprobare locul in care executa masura preventiva. Polițiștii au sesizat instanța, care va decide unde iși va petrece tanarul urmatoarele 30 de zile. …

- Sancțiuni in valoare de circa 184.000 lei au fost aplicate de forțele de ordine, in ultimele 24 de ore, bistrițenilor care nu au respectat restricțiile de circulație. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului nostru, au fost angrenati in activitati specifice 186 de politisti, 97 jandarmi și 25 de politisti…

- In perioada 1- 3 mai, peste 180 de polițiști bistrițeni sunt zilnic la datorie, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, pentru siguranța traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, pentru 1 MAI SIGUR. „Anul acesta petrecem impreuna un altfel de 1 Mai, in care impreuna ne…