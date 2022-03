Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii din cele zece protopopiate din judetele Alba si Mures au donat pana joi 200.000 de lei, fiind colectate, de asemenea, si cantitati insemnate de alimente in cadrul campaniei umanitare "Din dragoste pentru ucraineni", aflata in plina desfasurare, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES…

- „Din dragoste pentru ucraineni”: Numeroase comunitați parohiale din cuprinsul județelor Alba și Mureș s-au alaturat spre a oferi sprijin refugiaților „Din dragoste pentru ucraineni”: Numeroase comunitați parohiale din cuprinsul județelor Alba și Mureș s-au alaturat spre a oferi sprijin refugiaților…

- Doua transporturi umanitare cu ajutoare colectate pe Platforma „Ucraina, impreuna ajutam mai mult” au plecat din București spre Siret. Dupa ce azi noapte s-a pus in mișcare primul convoi, cel de al doilea transport de ajutoare umanitare colectate pe Platforma Guvernului Romaniei – „Ucraina, impreuna…

- Marți, 22 februarie 2022, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Reședința eparhiala din Alba Iulia, unde, incepand cu ora 12.00, a primit vizita Excelentei Sale, Mons. Miguel Maury Buendia, Nuntiul Apostolic in Romania, și a Excelenței Sale, Inaltpreasfințitul Gergely Kovacs,…

- Ruxi este una dintre cele cinci finaliste de la „Bravo, ai stil Celebrities”, sezonul 7. Ea lupta pentru marele premiu in valoare de 100.000 de lei oferit in marea finala din 5 februarie. Intr-un interviu pentru Fanatik , concurenta a dezvaluit ce planuri are dupa terminarea competiției de moda de la…

- Reprezentanții Garzii de Mediu și ai Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului au stabilit ca acestea sunt "in fapt deșeuri inutilizabile și nu pot fi comercializate pe teritoriul Romaniei The post FOTO VIDEO Romania, destinația gunoaielor din alte țari. 500 tone de deșeuri din haine second-hand,…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a marcat noi evenimente importate in Germania, la Ambasada Romaniei din Berlin si la Potsdam, in cadrul unor intalniri de lucru cu partenerii traditionali ai Regiunii Centru din acest land german. Dupa aproape doi ani de la expozitia de exceptie in cadrul careia…