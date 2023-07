Stiri pe aceeasi tema

- La Gradinița cu Program Prelungit nr. 1, aproximativ 50 de preșcolari s-au bucurat astazi de prezența oamenilor legii care au venit la intalnire insoțiți de niște prieteni dragi copiilor. Este vorba despre cainii de serviciu, care au fost instruiți pentru a fi implicați in diverse activitați și demonstrații,…

- La sfarșitul lunii trecute, Consiliul Local Ramnicu Sarat a aprobat repartizarea sumei de 595.000 lei de la bugetul local unui numar de noua parohii din municipiu, bani solicitați pentru diverse cheltuieli. Suma este una destul de mare, in comparație, de pilda, cu cea alocata de Consiliul Județean Buzau…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu se angajeaza, in programul de guvernare, ca romanii nu vor mai fi „sclavii moderni” ai Europei, promițand creșteri de salarii și pensii, la pachet cu o viziune orientata catre capitalul autohton, investiții in educație și sanatate, și stoparea creșterii prețurilor.…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau deconteaza lunar peste 163.000 de lei (aproximatix 33.000 de euro) in contul unui pacient care beneficiaza de Programul national de tratament pentru boli rare. Pacientul sufera de Distrofie musculara Duchenne, o afecțiune rara, care se intalnește…

- La data de 2 mai, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau si Ilfov au pus in executare șase mandate de percheziție domiciliara, in Buzau si Ilfov, la persoane banuite ca utilizeaza sau revand substante toxice, in special in scopul coacerii premature a legumelor cultivate…

- Un incendiu in spațiile expoziționale in timpul programului de vizitare s-a inregistrat astazi la Muzeul Județean Buzau. Un eveniment nefericit, cum l-a numit directorul Muzeului, care a fost rezolvat cu promptitudine de lucratorii ISU. „Astazi la muzeu am avut parte de un . Forțele ISU Buzau au acționat…

- Guvernul a aprobat joi o hotarare cu nomenclatorul domeniilor și al specializarilor sau programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de invațamant superior pentru anul universitar 2023 – 2024. Se vor inființa cinci specializari universitate noi printre care și cea de „Operațiuni…