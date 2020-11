FOTO- Agitație pe Pârtia Cocoș: S-au pornit tunurile de zăpadă! Agitația mare azi-noapte in Wonderland! Partia Cocoș luminata și tunurile de zapada…in funcțiune. ”Așteptam cu nerabdare sa zburde schiorii pe Partia Cocoș” e mesajul ce insoțește pozele cu tunurile pornite. A fulguit in acest final de saptamana, cel puțin in zona Bistriței. Acest lucru a ”incurajat” autoritațile locale sa …spere la o iarna ca-n povești. Așa ca au acționat pe baza…speranței. Ieri, pe Partia Cocoș din Wonderland a fost…agitație. Luminile aprinse și tunurile de zapada…in funcțiune. ”Tunurile sunt pregatite și funcționeaza. Speram ca temperaturile scazute sa se mențina cat mai mult.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii singurului complex de partii din statiunea Paltinis au dat drumul tunurilor de zapada si se pregatesc pentru a deschide sezonul de schi, potrivit anuntului facut pe pagina de Facebook. “Noi ne-am apucat de treaba, deoarece temperaturile de afara ne ajuta si am inceput inzapezirea partiilor”,…

- Acestia vor contesta la BEC decizia BEJ Dambovita. „Biroul Electoral de Circumscriptie Dambovita a admis azi sesizarea PSD care a cerut interzicerea promovarii sloganului «O Romanie fara hotie» al Aliantei USR-PLUS pe motiv de «defaimare». Asteptam motivarea deciziei pentru a intelege ce anume este…

- Biroul Electoral Dambovița a admis, joi, sesizarea PSD care a cerut interzicerea promovarii sloganului „O Romanie fara hoție” al USR PLUS pe motiv de „defaimare”. Alianța anunța ca va contestat la BEC aceasta decizie. „Biroul Electoral de Circumscripție Dambovița a admis azi sesizarea PSD care a cerut…

- "Poate fi discutata in plen și fara un raport, nu este o problema. Decizia a fost unanima a liderilor de a discuta acest proiect și fara raport. Bineințeles ca se poate și vota. Parlamentarii PSD vor fi astazi prezenți la vot. Dupa cum știți, PSD are in prezent la grupul senatorial 59 de membri.…

- Dupa luni de incertitudine din cauza pandemiei, pe 2 decembrie 2020 se va da starul in noul sezon competitional și la divizia A de handbal feminin. In actuala ediție de campionat s-au inscris 20 de echipe, care au fost imparțite in trei serii, iar orașele de desfașurare nu au fost inca stabilite. Echipa…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv al federatiei, ca este ingrijorat de cum evolueaza situatia cu privire la coronavirus si ca acest virus este unul “pervers”, cu care nimeni nu trebuie sa se joace. El a mentionat ca il ingrijoreaza lipsa spectatorilor,…

- Actualul edil a precizat faptul ca in timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a declarat ca in maxim o luna de la intrarea in Primaria va rezolva problema apei calde și a caldurii din București. Citește și: Nicusor Dan: "Primarul Bucurestiului este inca Gabriela Firea. Daca cineva are o…

- „Sunt 3,5 milioane de locuitori in București și aproximativ 500 de mii in Ilfov, in total, 4 milioane. Nu ințeleg de ce autoritațile dau acest numar, 2,2 milioane, care nu corespunde realitații. Ar trebui raportata incidența la numarul real de locuitori. Sub nicio forma n-ar trebui carantinata Capitala…