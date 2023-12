Foto. Agapia: Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă Zeci de uratori și arnauți au ajuns la sediul primariei comunei Agapia, unde au ținut un adevarat spectacol. Gazde au fost primarul Neculai Nastasa, alaturi de soție cat și angajați ai instituției. La spectacol au fost prezenți și numeroși cetațeni. La finalul prestațiilor, in semn de rasplata, urmatorii și arnauții au primit cadouri din partea primarului. “An de an, vin cu mare bucurie la acest spectacol care a devenit o tradiție pentru comunitatea noastra. Vom sprijini in continuare astfel de spectacole, tocmai pentru a pastra vie in conștiința tinerei generații despre importanța obiceiurilor… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Și anul acesta, Consiliul Județean, prin Ansamblul Folcloric Profesionist Busuiocul, a adus in Bacau, trupe de colindatori din toata zona Moldovei. Aceasta zestre culturala inestimabila incanta sufletele noastre, ale bacauanilor ramași acasa. Totodata, pe chipul celor care iși duc viața pe alte meleaguri,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur a deschis ediția de anul acesta a Festivalului Internațional al Obiceiurilor de Iarna cu o uratura pentru toți locuitorii județului și pentru romani. Gheorghe Flutur a venit la parada obiceiurilor de iarna imbracat in cojoc și cu o cușma pe ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ciocnit un pahar de șampanie cu membrii deliberativului județean la finalul ultimei ședințe din acest an. Dupa parcurgerea ordinii de zi a ședinței, Gheorghe Flutur i-a invitat pe consilieri sa fie prezenți pe 27 decembrie, in a treia zi…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a invitat pe suceveni sa vina in numar cat mai mare la Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarna care va avea loc in municipiul Suceava in data de 27 decembrie. „Dragi suceveni, dragi romani, ne apropiem de sfarșitul anului. Și in…

- Ansamblul Folcloric “Busuiocul” din Bacau pregatește un eveniment deosebit pentru comunitatea locala și nu numai. Miercuri, 27 decembrie, de la ora 10.00, va avea loc in Bacau un spectacol fascinant sub numele de “Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarna”, eveniment organizat sub patronajul Consiliului…

- Reacțiile virulente aparute in spațiul public imediat dupa anunțul facut de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Botoșani privind anularea Festivalului Datinilor și Obiceiurilor de Iarna ”Din strabuni, din oameni buni” a provocat o reacție rapida a Consiliului…

- Președintele CJ, Doina Federovici, trece peste Ordonanța austeritații și NU anuleaza parada portului și obiceiurilor populare! Restricțiile impuse de Ordonanța de Urgența nr. 90 din 27 octombrie 2023 ne impun sa cautam soluții alternative de finanțare pentru organizarea celei de a XLVIII-a ediției a…

- Criza apei din aceasta vara din zona Targu Neamț și a comunelor invecinate, generata de starea precara a conductei de aducțiune din zona Preutești dar și de lipsa investițiilor la Consiliul Județean pe aceasta tema pe timpul lui Ionel Arsene, a facut ca autoritațile sa apeleze acum la Guvernul Romaniei.…