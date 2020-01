Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt doi dintre cei mai curajoși parinți din Romania. Au calatorit cu copiii lor in cele mai indepartate regiuni ale globului in vacanțe de vis. Tocmai s-au intors din Sri Lanka, iar inainte de asta au fost in Bali in aceeași formula.

- Radu Valcan este unul dintre cei mai ravniti barbati din Romania. Chiar daca l-ati putut admira de multe ori prin intermediul aparitiilor sale televizate, putini stiu cum arata vedeta in copilarie si faptul ca are un frate mai mic, extrem de chipes.

- Adela Popescu si Radu Valcan sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul autohton. Din ziua in care s-au cunoscut, cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Acestia au un mariaj fericit si doi copii minunati. Cu toate astea, actorii mai intampina unele mici probleme de cuplu.

- Adela Popescu și Radu Valcan au un mariaj așa cum au visat și doi baieți frumoși, Andrei, de aproape un an, și Alexandru, de trei ani jumatate. Cei doi au povestit pentru revista VIVA!, cum este relația lor, dupa 10 ani de cand s-au cunoscut.Adela a povestit despre faptul ca Radu o apostrofeaza des…

- De cand a devenit mamica pentru a doua oara lucrurile s-au cam complicat in familia Adelei Popescu! Vedeta și soțul ei, Radu Valcan sunt nevoiți sa se mute intr-o casa noua, iar in aceasta perioada pregatirile sunt in toi.

- Adela și Radu Valcan și-au cumparat la inceputul acestui an o casa, insa nu au reușit sa se mute nici pana acum. Prezentatoarea tv a dezvaluit și motivul pentru care nu s-a intamplat asta. „Nu ne-am mutat. Inca se lucreaza intens la casa. Eu imi doresc ca in perioada Craciunului sa reușim sa ne mutam,…

- Radu Valcan a plecat in Iordania, in timp ce soția și cei doi copii au ramas acasa. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le explica internauților, cat de greu ii este sa se descurce cu cei doi baieți. Radu Valcan a ales sa plece din țara cu prietenii, tocmai […] Post-ul…

- Anamaria Prodan a postat pe contul de socializare o imagine de la nunta ei cu Laurențiu Reghecampf. Cei doi și-au unit destinele in urma cu 11 ani, iar de atunci formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Chiar daca au trecut 11 ani de la nunta, Anamaria și Reghe sunt aproape neschimbați…