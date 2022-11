Stiri pe aceeasi tema

- Actorul și regizorul de film american Sean Penn s-a intalnit, marți, la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prilej cu care a adus in Ucraina și una dintre cele doua statuete Oscar cucerite in cariera, informeaza Ukrainska Pravda.„De data aceasta intalnirea noastra a fost speciala. Sean…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, in discursul adresat natiunii, ca la fix 8 luni de la invazia Rusiei, Ucraina continua sa apere glia pas cu pas, apreciind ca sentimentul de esec la Kremlin devine tot mai puternic. "Astazi sunt exact 8 luni de razboi la scara larga. Ce s-a…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Președintele Volodimor Zelenskiy le-a spus miercuri ucrainenilor, intr-un discurs emoționant pentru a marca 31 de ani de independența, ca Ucraina a renascut atunci cand Rusia a invadat-o pe 24 februarie și ca va recuceri Crimeea anexata și zonele ocupate din est, transmite Reuters. In discursul inregistrat…

- In ziua in care Ucraina sarbatorește 31 de ani de la declararea independenței fața de Uniunea Sovietica, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj emoționant ucrainenilor carora le-a spus ca in ultimele șase luni, Ucraina a schimbat lumea, istoria și s-a schimbat pe sine, potrivit Ukrayinska Pravda. Chiar…

- La șase luni de la declanșarea razboiului din Ucraina, aproape toți ucrainenii cred intr-un final favorabil al conflictului. In ceea ce privește sprijinul acordat președintelui, noua din zece sunt de acord cu acțiunile sale. Conform unui sondaj realizat de grupul sociologic ucrainean „Rating”, 98% dintre…

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, 9 august, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea) , liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe ocupanții rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC, citata de G4media . „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va…

