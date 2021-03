Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata ieri, 18 martie 2021, la Alba Iulia, au fost legitimate 440 de persoane, au fost verificate 183 de autovehicule și au fost aplicate 96 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Scopul acțiunilor desfașurate…

- Ieri, 17 martie 2021, cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata la Alba Iulia, au fost legitimate 215 persoane, au fost verificate 134 de autovehicule și 27 de societați comerciale și au fost aplicate 74 de sancțiuni contravenționale, din care 19 pentru nerespectarea regulilor de…

- Jandarmeria Alba continua acțiunile executate pentru prevenirea și limitarea infectarii cu noul Coronavirus. In acest context, in ultimele 7 zile, peste 430 de jandarmi, alaturi de alte structuri și autoritați, au acționat pe raza județului Alba. Pe timpul misiunilor desfașurate in vederea verificarii …

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare organizata ieri, 22 februarie 2021, la Alba Iulia au fost legitimate 210 persoane, au fost verificate 117 autovehicule și au fost aplicate 37 de sancțiuni, din care 15 pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Scopul acțiunilor desfașurate…

- Peste 200 de persoane au fost sancționate in Alba, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala și a celor din starea de alerta. Alte șapte au fost prinse ca respectat restricțiile de deplasare. A fost acțiune de control la Alba Iulia, la unitați HoReCa. Inspectoratul…

- In ultimele 24 de ore, 97 de persoane au fost sancționate in județ pentru ca nu au respectat masurile de protecție individuala și trei care nu au respectat restricțiile de deplasare, transmite IPJ Alba. A fost acțiune cu efective suplimentare la Alba Iulia. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In aceasta perioada acțiunile sunt intensificate. Sub coordonarea Instituției…