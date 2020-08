Stiri pe aceeasi tema

- Cursele de Moto2 si MotoGP de la Spielberg, contând pentru a cincea etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, au fost marcate, duminica, de accidente spectaculoase, potrivit News.ro.La Moto2, cursa câstigata de spaniolul Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) a fost marcata de…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și-a anunțat candidatura la Primaria Capitalei, dupa ce negocierile cu PSD au eșuat. ”Sunt liberal de 30 ani și am acumulat o experiența foarte mare. Avand in vedere pandemia de coronavirus este nevoie de oameni cu experiența, de oameni cu greutate, eu am…

- Campionatul Mondial de MotoGP se va desfasura numai in Europa, in acest an, dupa ce cursele din Malaysia, Argentina si Thailanda au fost anulate, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.In schimb, o noua cursa europeana va fi anuntata la 10 august, grand…

- Francezul Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) a castigat, duminica, Grand Prix-ul Andaluziei, a doua etapa a campionatului de MotoGP, informeaza News.ro.Citește și: Veste EXTREM de buna pentru CFR Cluj! Tot lotul a scapat de Covid-19: rezultatele au ieșit negative la ultimele testari Quartararo…

- Imagini terifiante au fost captate de o camera de inregistrare video in orasul Toliatti, Rusia. O haita de caini a atacat cativa copii pe terenul de joaca. Totul s-a intamplat in sambata seara, in data de 4 iulie, in jurul orei 23:00.

- Valeriu Nicolae iși povestește, intr-un editorial pentru Libertatea, experiențele dure din voluntariat și politica. Nu l-au speriat, ani buni, amenințarile cu moartea, faptul ca a fost ingramadit intr-un portbagaj sau injurat de cei pe care i-a ajutat, insa l-au descumpanit ipocrizia, setea de putere…

- Imagini in care putem observa clar ca groaznicul accident din centrul Capitalei a avut loc in urma unei curse ilegale.Potrivit unor surse soferul din Audi si cel al altui autoturism au plecat de la Gara Feroviara, iar cel care ajungea primul la destinatie ar fi castigat 50 de euro.