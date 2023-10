Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident rutier a avut loc astazi in județul Cluj, in urma caruia, cinci persoane, printre care și un minor de 5 ani, au fost transportate la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Iuriu de Campie, comuna Cojocna.…

- 16 persoane, dintre care 7 barbați și 9 femei, au fost transportate la spital. Toate victimele sunt conștiente și cooperante, potrivit Info Trafic 24. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momentele a un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Feleacu. La…

- 16 persoane, dintre care 7 barbați și 9 femei, au fost transportate la spital. Toate victimele sunt conștiente și cooperante, potrivit Info Trafic 24. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momentele a un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Feleacu. La…

- Un barbat beat s-a infipt cu mașina intr-un cap de pod de pe DN1 E60, „drumul morții” din Cluj. El a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens și s-a oprit cu mașina intr-un cap de pod situat in apropierea localitații Izvoru Crișului . Din cauza starii de ebrietate, barbatul…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident petrecut miercuri in județ. A fost necesara și intervenția echipajului de la descarcerare. Un accident rutier a avut loc, miercuri, la Cațcau, jud. Cluj. Au fost implicate 3 mașini. Trei persoane, printre care și o minora, au fost transportate la…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:35, pe DN1C, pe raza localitații Cațcau. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența doua ambulanțe, un echipaj SMURD, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu doua autospeciale, dar…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cațcau. „Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme și un autotren. Sunt anunțate trei persoane incarcerate intr-un autoturism. Se…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe str. Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au dislocat doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța și o motocicleta SMURD, precum și un echipaj SAJ. Echipajele operative…