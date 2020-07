FOTO: ACCIDENT nocturn la Sebeș: Un autoturism cu patru persoane s-ar fi răsturnat Un accident rutier a avut loc sambata noaptea, in jurul orei 23.00, pe DN 7, in Sebeș. Potrivit primelor informații transmise de la fața locului de reprezentații ISU Alba, un autoturism in care erau patru persoane s-ar fi rasturnat. La ajungerea echipajelor de salvare cele patru persoane erau ieșite din autoturism, fiind conștiente. Citește FOTO: ACCIDENT nocturn la Sebeș: Un autoturism cu patru persoane s-ar fi rasturnat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18:30, in localitatea Dabaca. Din primele informații, un singur autoturism este implicat in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram…

- Un barbat din judetul Sibiu si o tanara au fost raniti intr-un accident rutier petrecut in weekend pe DN 67C – Transalpina, in apropierea localitatii Laz. S-au rasturnat cu un moped in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba, sambata, 27 iunie, in jurul orei 12.00, pe DN 67C in afara localitații Laz,…

- Doua femei au fost ranite, miercuri dimineata, intr-un accident pe A1, zona Aciliu, in care au fost implicate trei autovehicule, traficul pe sensul Sibiu – Sebes fiind blocat, informeaza romania24.ro. Potrivit sursei citate, soferul unui autoturism, in varsta de 35 de ani, nu a adaptat viteza la conditiile…

- Un accident rutier ggrav s-a produs miercuri, in jurul orei 12:55, pe drumul national DN 1, in zona Lancram din Alba. Doua persoane au fost ranite dupa un impact intre un autoturism si un TIR. Traficul este blocat.

- Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 12:55, pe drumul național DN 1, in zona Lancram. Din primele informații, doua persoane au fost ranite dupa un impact intre un autoturism și un TIR. Traficul este blocat. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat pe DN 1, pe raza localitații…

- Ziarul Unirea UPDATE VIDEO| Șase suspecți REȚINUȚI in urma PERCHEZIȚIILOR la persoane banuite de taiere ilegala și furt de arbori. S-a aplicat sechestru pe 4 terenuri și un autoturism de lux Șase suspecți au fost REȚINUȚI in urma PERCHEZIȚIILOR la persoane banuite de taiere ilegala și furt de arbori.…

- Pe DN1, pe raza localitații Banești, a avut loc miercuri, in jurul pranzului, un accident de circulație, soldat, din fericire, doar cu pagube materiale. Practic, un autoturism care circula pe sensul Campina - Ploiești s-a rasturnat, conducatoruil autovehiculului reușind sa iasa singur, inaintea apariției…

- Un accident rutier s-a petrecut duminica seara pe DN7 la Saliștea. Un tanar aflat sub influența alcoolului s-a rasturnat cu mașina in afara drumului, dupa ce a pierdut controlul volanului, intr-o curba. Potrivit IPJ Alba, duminica, 26 aprilie, in jurul orei 20.50, pe DN 7, pe raza comunei Saliștea,…