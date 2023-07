FOTO – Accident în zona Morlaca Un nou accident rutier s-a produs pe DN1 E60, intre Huedin și Oradea, de aceasta data in zona localitații Morlaca. In urma impactului dintre doua autovehicule, nicio persoana nu a avut nevoie de transport la spital. Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit, duminica seara, la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, in apropiere de localitatea Morlaca. Echipajele operative au gasit la fața locului o autoutilitara rasturnata și un autoturism avariat. Din fericire, nu au existat victime incarcerate și nicio persoana implicata in accident nu a necesitat transportul la spital. In paralel,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident care s-a produs pe DN1 Cluj-Napoca – Oradea, in zona localitații Morlaca, s-a soldat cu rasturnarea unei autoutilitare. Din fericire, nu au fost victime! ”Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, in apropiere de localitatea…

- Un nou accident rutier s-a produs pe „drumul morții” din Cluj, pe DN1 E60, intre Cluj-Napoca și Oradea. Un conducator auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a plonjat cu autovehiculul in curtea unui localnic din Negreni. La fața locului au fost trimiși pompierii de la Huedin pentru…

- Un grav accident in care a fost implicat un autoturism s-a produs intre localitațile Curtici și Șofronea, din judetul Arad. Un barbat e ranit si i se acorda ingrijiri medicale. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgenta cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare…

- Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit, vineri dimineața, la un accident rutier petrecut in localitatea Aiton. Doua persoane au suferit leziuni. Un șofer din Aiton avea alte preocupari in timpul condusului, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu autoturismul intr-un…

- Pompierii din Punctul de Lucru Mociu au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mociu. La fața locului echipajele operative au gasit un autoturism și un triciclu electric avariate, iar ocupanții ieșiți din acestea. Un barbat in varsta de aproximativ 80 de ani a primit…

- Pompierii au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut in comuna Mica din județul Cluj. O mașina s-a rasturnat, iar patru tineri au fost transportați la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mica. Apelul…

- Accident in prima zi din iunie la Cluj. Trei autoturisme au intrat in coliziune, un tanar a fost transportat la spital. Un accident rutier a avut loc, joi, pe str. Constantin Brancuși din Cluj-Napoca. Trei mașini au fost implicate intr-o tamponare. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitatii Negreni.Potrivit ISU Cluj, in accident au fost implicate doua autoturisme."Din primele informatii, intr unul dintre autoturisme se afla incarcerat un barbat, care este…