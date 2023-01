Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au decedat și alți opt sunt raniți dupa ce o mașina cu mineri s-a rasturnat in județul Gorj. Accidentul s-a produs la cariera Jilț Sud. In județul Gorj s-a declanșat planul roșu de intervenție. The post Trei morți și opt raniți dupa ce o mașina cu mineri s-a rasturnat in județul Gorj appeared…

- Un șofer turc de 24 de ani a provocat un grav accident rutier pe drumul spre Bistrița. A lovit un autotursim care circula pe contrasens, apoi mastodontul s-a rasturnat peste mașina mica. Șoferul autoturismului a fost grav ranit, iar traficul este blocat pe ambele sensuri de mers, de cateva ore, informeaza…

- Un baiat de 15 ani a fost lovit de mașina, pe Bulevardul Republicii, cu puțin timp in urma. Accidentul s-a petrecut in apropiere de Magnolia, chiar pe trecerea de pietoni. Un adolescent de 15 ani a fost lovit in aceasta seara de o mașina, pe Bulevardul Republicii. Din primele informații, baiatul este…

- Șoferul din Bistrița-Nasaud are 27 de ani și reușit „performanța” de a traversa – beat la volan – doua țari pana sa ajunga in Romania. Tanarul a facut prapad in Ambud (județul Satu Mare), unde a retezat un stalp, izbindu-se de o mașina. Potrivit celor de la PresaSM , tanarul venea din Austria. Șoferul…

- Doi oameni și-au pierdut viața vineri dimineața, dupa o depașire mortala. Accidentul a avut loc pe DN 6, in apropiere de Drobeta-Turnu Severin. Șoferul autoturismului ar fi intrat intr-o depașire neregulamentara și s-a izbit frontal de un TIR care circula din sens opus. Atat el, cat și pasagerul din…

- Polițiștii au intervenit, marți seara, la un accident rutier semnalat pe Drumul Județean 172D intre Poiana Ilvei și Ilva Mica, in urma caruia doi minori au fost raniți și au ajuns la spital. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, un autoturism condus de un barbat de 38 de ani din Bistrița a intrat in coliziune…

- In urma cu puțin timp, doi minori care se aflau intr-o caruța au fost raniți in urma unui accident. De la locul accidentului vor fi duși la UPU SMURD Pediatrie pentru ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc pe raza localitații Ilva Mica, in jurul orei 18:00. Minorii, respectiv un baiat de 13 și altul…

- O tragedie a avut loc la ieșirea din Timișoara. Un barbat de 63 de ani și-a pierdut viața dupa ce a incercat sa traverseze neregulamentar pe un drum cu 4 benzi.In aceasta zona nu exista treceri de pietoni, iar șoseaua nu era luminata suficient. Șoferul nu l-a vazut din timp pe barbat și l-a lovit in…