Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Cioanca, sotia lui Florin Cioanca jandarmul care a murit intr-un accident grav produs la Brasov in decembrie anul trecut, a adus pe lume un baietel. In impactul violent de atunci si-a pierdut viata si una dintre fiicele lor, in varsta de numai trei ani.

- Esteticianul Renert Gad, fostul iubit al Monicai Barladeanu, a facut o adevarata pasiune pentru frumusețile din showbiz. Deși a trecut ceva timp de la ultima cucerire a donjuanului cunoscut in lumea buna drept ”Winnetou” (VEZI DETALII AICI), se pare ca acesta revine in forța. (Afla aici cum poți caștiga…

- Inna este un magnet pentru brandurile din strainatate. Dupa ce a filmat o serie de spoturi publicitare pentru o firma de bauturi racoritoare, romanca a primit propunerea unei reclame la sampon, alaturi de actorul Burak Ozcivit. Inna, umilita si cu banii luati. Prin ce cosmar trece artista…

- Vremurile in care mijlocasul aradean Bogdan Mara a incercat printr-un divort fulgerator sa-și schimbe coechipiera de viata, dupa 14 ani de mariaj și gemenii superbi pe care ii au, sunt istorie. Iar acum, fostul fotbalist e un tata și soț model.

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…