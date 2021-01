Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, anunta ca 75 de cadre medicale din Iasi s-au vaccinat in prima zi a campaniei nationale, acestea primind prima doza de vaccin. 260 de doze de vaccin au ajuns pana acum in Iasi, urmatoarea fiind asteptata in 30 decembrie. ”In prima zi de…

- Romania a dat duminica startul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, iar in prima zi, pana la ora 18.00, aproape 1.000 de cadre medicale au fost imunizate, a transmis Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Astfel, in cele 10 spitale in care a inceput…

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca duminica, in prima zi a campaniei, au fost vaccinate aproape 1.000 de cadre medicale.”In acest moment, 27 decembrie, ora 18.00, numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale carora li s-a administrat…

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 a inceput la Cluj duminica dimineata, cand vaccinul a fost administrat primelor cadre medicale de la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca. "Astazi este o zi...

- Aproximativ 60 de cadre medicale se vor vaccina impotriva COVID-19, duminica, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase (SCBI) Constanta, a declarat coordonatorul actiunii ce se deruleaza la centrul de vaccinare...

- Florin Rugina, prima persoana vaccinata in campania impotriva COVID 19.Aproximativ 60 de cadre medicale se vor vaccina impotriva COVID 19, duminica, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase SCBI Constanta, a declarat coordonatorul actiunii ce se deruleaza la centrul de vaccinare organizat la respectiva…

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 incepe duminica, 27 decembrie, in Romania, in toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate in prima linie in lupta cu SARS-Cov2. Prima persoana a fost deja vaccinata, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

- La Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, 101 pacienti au solicitat urna mobila pentru a-si exercita dreptul la vot. Dintre cei 101 de pacienti, 15 sunt din sectia Obstetrica Ginecologie I, respectiv Obstetrica Ginecologie II, de la secția PNF, 23 de pacienți, S.J.U., 35 de pacienți. Din sectiile unde…